Vaccino Covid? «Tra un mese e mezzo» 

I cagliaritani sono attesi a braccia aperte - e da una mano chiusa perché impugna una siringa - il prossimo 6 dicembre: è la data che il portale della Sanità regionale proponeva ieri per il richiamo del vaccino anti Covid nell’unico posto in cui si fa nel Capoluogo: l’ospedale Binaghi. Ed è una conquista, perché fino a un paio di giorni fa nemmeno era possibile prenotare la sesta dose a Cagliari, considerato che l’agenda di novembre si era riempita di appuntamenti in un baleno. Ed era dunque stata chiusa. Se ci si vuole sbrigare, da Cagliari è necessario raggiungere quantomeno l’ambulatorio del Sisp (Servizio di igiene e sanità pubblica) di Sanluri. Per le altre proposte del portale, invece, era richiesto di fare il “pieno” di benzina prima di partire: Sassari, Ozieri e Tortolì, almeno per le date più vicine.

Il “tutto esaurito”

È un momento “no vax”, nel territorio dell’Asl 8 di Cagliari, nel senso che chi vuole il richiamo per il vaccino contro il Covid (siamo alla sesta dose, ma ci si può sottoporre a una precedente per chi non le ha ricevute tutte) deve aspettare fino a dicembre. A a quanto sembra, più che disorganizzazione trattasi di “sorpresa”: considerato com’era andata per la quarta e quinta dose, «non ci aspettavamo tante richieste a Cagliari», allarga le braccia Marcello Tidore, direttore generale dell’Asl 8, che però corre ai ripari: anche perché, con questo ritmo di prenotazione al portale sardegnasalute.it, tra qualche giorno le prenotazioni scivoleranno a gennaio. «Daremo una risposta immediata», assicura Tidore, «aumentando il personale per la vaccinazione nella struttura vaccinale del Binaghi. Certo», aggiunge il numero uno dell’Asl cagliaritana, «dobbiamo verificare le disponibilità di dosi». Sottotesto: altrimenti se ne devono ordinare altre.

La corsa ai ripari

Lo stesso Tidore, che sta valutando di aumentare immediatamente il personale per i vaccini al Binaghi, è sorpreso da tante richieste, superiori rispetto a quelle registrate per quarta e quinta dose. Probabilmente, gioca a favore del richiamo anti Covid l’abbinamento a quello anti influenzale, che nei centri vaccinali possono ricevere gli anziani e le persone “fragili”. Prendi due e paghi zero, insomma. Intanto, l’Asl di Cagliari ha acquistato 140mila dosi di vaccino anti influenzale.

I medici di base

I medici di famiglia continueranno a vaccinare contro l’influenza stagionale: «Abbiamo firmato un accordo con l’assessorato alla Sanità», conferma Umberto Nevisco, segretario regionale della Fimmg (sindacato dei medici di base), «per somministrare l’anti influenzale. Siamo disponibili anche per le vaccinazioni contro il Covid», aggiunge, «ma non esiste più la piattaforma digitale delle Poste, ci sono problemi legati al contingentamento degli assistiti e poi c’è il fatto che, aperto un lotto di dosi anti Covid, lo si deve finire perché non è più possibile conservare quelle che restano». Insomma, per l’anti Covid la procedura è più macchinosa, ma i medici di famiglia sono comunque disponibili. Non altrettanto il Binaghi di Cagliari, in attesa che l’Asl decida come risolvere il problema delle attese troppo lunghe. Quel che serve, è un’iniezione istantanea di medici e infermieri.

