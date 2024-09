Vaccino a virus vivo con due dosi in un mese 

Cos’è l’Mpox?

Una malattia infettiva zoonotica. Il virus è endemico in Africa Centrale ed Occidentale soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, dove la trasmissione è prevalentemente da animale a uomo, in particolare tra i primati non umani, i roditori, come scoiattoli, ghiri, ratti. L’epidemia in corso è causata da un tipo più virulento, con mortalità 10 volte superiore, di quello che si è diffuso nel 2022. La trasmissione interumana avviene nei rapporti sessuali, contatti stretti tramite goccioline respiratorie, contatti pelle a pelle oppure attraverso oggetti contaminati da una persona infetta. Esiste un vaccino a virus vivo attenuato con calendario a due dosi a distanza di 4 settimane.