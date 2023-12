Vaccini senza prenotazioni contro l’influenza e il Covid 

Da domani si ci potrà vaccinare anche senza prenotazione nella sede della Asl 5, in via Carducci 35. La direzione sanitaria ha infatti deciso di cambiare le modalità di accesso alla campagna antinfluenzale e anti-Covid. Quindi sino ad oggi sono ancora in vigore le prenotazioni, da domani invece chiunque si può presentare al primo piano dello stabile di via Carducci 35, per sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid senza un appuntamento.

I locali sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Per le vaccinazioni occorre presentarsi con la tessera sanitaria. ( m. g. )

