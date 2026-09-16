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17 settembre 2026 alle 00:38

Vaccini, la nuova strategia della Asl 

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L'obiettivo è uno: ampliare la platea delle persone protette dall’influenza stagionale grazie al vaccino. La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/27 si prepara ad essere varata anche sul territorio della Asl di Oristano con due importanti novità. Da quest’anno saranno coinvolti anche le Case della comunità e gli ospedali San Martino di Oristano, il Delogu di Ghilarza e il Mastino di Bosa. La campagna partirà dal 1 ottobre, con l’invio dei team di operatori del servizio per la somministrazione a domicilio del vaccino, mentre per la popolazione generale la data di avvio sarà il 9 novembre. «La vaccinazione antinfluenzale – spiega la direttrice generale Grazia Cattina – è uno strumento fondamentale per proteggere le persone fragili e anziane. Per questo, quest’anno abbiamo deciso di ampliare i punti vaccinali sul territorio e rendere ancora più semplice e capillare il suo accesso a cittadine e cittadini. Le neonate Case della comunità, che vanno progressivamente arricchendosi di nuovi servizi, sono, in questo senso, le strutture d’elezione a cui ci si potrà rivolgere. Anche gli ospedali saranno strategici, perché i pazienti che sono ricoverati, quelli in dimissione o quelli che vi si recano periodicamente potranno vaccinarsi qui, evitando passaggi in altre strutture». ( s. p. )

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