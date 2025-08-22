Vaccini, la Lega rilancia lo stop all’obbligo 

Basta anche solo l’ipotesi, smentita peraltro a stretto giro dal diretto interessato, per far riaccendere la polemica, mai sopita, sui vaccini. Tutto nasce da un emendamento leghista deciso a rimuovere l’obbligatorietà della vaccinazione. «Che la Lega sia stata e sia contro la legge Lorenzin», osserva Claudio Borghi, chiamato in causa nel dibattito in quanto presunto firmatario della proposta, «non è una novità. Nel 2017 siamo stati l’unico partito a votare contro l’obbligo vaccinale in Parlamento. L’anno scorso avevo presentato un emendamento al primo provvedimento possibile, ma fu dichiarato inammissibile». Da parte sua, assicura, non sarà «ripresentato alcun emendamento simile», tuttavia auspica, «che gli amici alleati di Fratelli d’Italia, visto che da Forza Italia su questo tema mi aspetto ben poco, decidano di prendere in mano il tema».

Respinta al mittente

E in effetti da Forza Italia giunge immediata la presa di distanza da eventuali stop agli obblighi vaccinali. «I vaccini sono essenziali per la tutela della salute pubblica e la scienza deve essere ascoltata e rispettata», scandisce il capogruppo degli azzurri in Senato Maurizio Gasparri, ribadendo così anche la distanza dall’alleato già manifestata pochi giorni fa sulla vicenda della contestata composizione del comitato Nitag.

Il ruolo della scienza

L’auspicio di Borghi non sembra però accendere nemmeno i cuori di Fdi. «Noi crediamo nei vaccini e nel ruolo della scienza e della medicina», dice dal Meeting di Rimini il ministro Adolfo Urso. Ma basta solo la volontà di riaprire il dossier da parte di Borghi per far scattare l’allarme nelle opposizioni. «Le barricate anti-vaccini» sono una follia, «posizioni ideologiche antiscientifiche, con derive facilmente immaginabili per la sanità pubblica, per conquistare e alimentare l’elettorato no vax», denuncia la dem Beatrice Lorenzin, madre della legge avversata dalla Lega. Si chiama fuori, e chiama fuori il governo, Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati che puntualizza: «Mettere in discussione uno strumento di protezione così importante avrebbe conseguenze pericolose e non fa parte del programma di governo, per questo ogni polemica è inutile». Chiama invece in causa la premier Giorgia Meloni il vicepresidente di Iv, Davide Faraone: «La smetta di nascondersi e dica chiaramente da che parte sta: con il ministro Schillaci, la scienza, la salute pubblica, o con Salvini, Borghi e la galassia no-vax». «Con lo stop all’obbligo vaccinale la Lega minaccia milioni di vite», avverte Riccardo Magi di +Europa. Confida invece nel cattivo gusto di «una battuta estiva», Luana Zanella di Avs che però, a scanso di equivoci chiede anche «rassicurazioni al ministro della sanità Schillaci».

