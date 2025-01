Vaccini contro Covid e influenza stagionale, domani al Binaghi l’open day dalle 8 alle 17 

Domani, nel centro vaccinale dell'Ospedale Binaghi, si terrà un open day per le vaccinazioni anticovid ed antinfluenzale con orario continuato dalle 8 alle 17.

Saranno aperti quattro ambulatori in contemporanea, mentre tutte le altre attività vaccinali osserveranno la chiusura al pubblico, eccezion fatta per emergenze vaccinali (vaccinazioni antirabiche ed antitetaniche per ferite lacero contuse). L'accesso è libero e gratuito, senza necessità alcuna di prenotazione. Basta presentarsi sul posto e attendere il proprio turno. L’Asl ricorda l’importanza delle vaccinazioni soprattutto per i soggetti fragili e anziani.

RIPRODUZIONE RISERVATA