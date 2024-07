Vaccini, blitz della Lega in Senato 

L’ultima fuga in avanti leghista è un blitz no vax. La lancia il senatore Claudio Borghi, firmatario di un emendamento per rendere «raccomandati» e non più obbligatori i 12 vaccini per bambini contro, ad esempio, morbillo, rosolia, parotite e varicella, senza i quali oggi non si può essere iscritti alle scuole per l’infanzia. Una proposta che ha movimentato un altrimenti quieto sabato per la politica.

Le reazioni

Gelo nel centrodestra, muro di polemiche dalle opposizioni. «Sono solo farneticazioni antiscientifiche da parte di chi pensa di poter lucrare su qualche voto no vax», taglia corto l’ex ministro della Salute Roberto Speranza. «Una vera e propria follia», la liquida una dei suoi predecessori, Beatrice Lorenzin, madre della legge del 2017 che Borghi punta ad abolire. Il senatore sui social ha rivendicato l’iniziativa quasi a titolo personale: «Preciso che l’emendamento è mio».

Ma l’obiettivo fu promesso nel 2018, in nome della «libertà di scelta», da Matteo Salvini, che nel 2019 da vicepremier chiese alla ministra della Salute Giulia Grillo un decreto legge per consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati fino ai 6 anni.

Borghi da tempo aveva annunciato le sue intenzioni, e al primo provvedimento utile in discussione a Palazzo Madama (il decreto legge sulle liste d’attesa nella Sanità) nei giorni scorsi ha depositato un emendamento.

Il testo

La proposta prevede poi che, oltre al medico di base e al pediatra (come nell’attuale legge), «un medico specialista» possa attestare che un «accertato pericolo per la salute» giustifica la mancata vaccinazione o il suo rinvio, per vaccini contro Haemophilus influenzae tipo b, tetano, epatite B o pertosse. In attesa dell’esame in commissione Affari sociali, in Senato, si nota il silenzio di FdI. «La libertà di non vaccinarsi non può ledere il principio della sicurezza sanitaria di tutta la popolazione», nota Raffaele Nevi di FI, spiegando che il suo partito "valuterà e approfondirà, ascoltando sempre la scienza, senza drammi né impostazioni ideologiche».

