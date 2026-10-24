Vaccinazioni, ok due volte alla settimana 

Rientra l’allarme vaccinazioni antinfluenzali a Guspini per gli ultrasessantenni che non hanno il medico di base. Non rientra, invece, la difficoltà negli ambulatori Asap, che a Guspini garantiscono un’offerta ridotta e un monte ore sotto il reale fabbisogno: in paese mancano sette medici di base.

L’allarme

Il problema delle vaccinazioni era stato sollevato dalla minoranza di Centrosinistra per Guspini: «Non sono prese in considerazione le modalità di accesso alla vaccinazione per chi non ha il medico di base». Il sindaco Marco Pala annuncia che, grazie alla collaborazione con il distretto, Guspini (e Villacidro) avranno due giorni a settimana dedicati a queste vaccinazioni: «Ce ne stiamo occupando assieme al direttore del distretto, Carlo Neoteni. La vaccinazione avverrà tramite l’Igiene pubblica, non gli Asap». Il Comune e la Protezione civile stanno organizzando l’allestimento, davanti alla sede di via Montale dove si faranno le iniezioni, di uno spazio coperto dove attendere il turno. «L’Asl», aggiunge Pala, «sta intanto dotando gli Asap del gestionale necessario al sistema di prenotazione». Ma avverte: «Se non si realizzerà entro due settimane, organizzeremo un’assemblea pubblica nel piazzale dell’Asl».

L’ambulatorio

Resta aperto il nodo Asap: «La carenza di medici di famiglia riguarda tutto il territorio e non deve creare contrapposizioni tra comunità, ma analizzare i dati è indispensabile», premette Marcello Serru, di Centrosinistra per Guspini, che aveva messo nero su bianco le carenze. «A ottobre i dati Asl mostrano per Guspini appena 48 ore settimanali su 11 turni, contro le 74 su 16 di Villacidro , a fronte della stessa carenza: sette medici in meno in ciascun Comune. Mancano 26 ore, un divario del 35 per cento». Il problema riguarda anche Arbus e Gonnosfanadiga : nei quattro Comuni la copertura va dal 33 al 53 per cento. Serru chiede più ore dove sono di meno, a partire da Guspini, e una «ripartizione equa dei servizi». Chiede inoltre che le vaccinazioni, non solo antinfluenzali, tornino nel poliambulatorio cittadino.

Condivisione

Disponibile il gruppo Impari: «Collaboreremo per le azioni che tutelano i cittadini – dice Simona Cogoni – in modo che si raggiunga finalmente una condizione accettabile. Pensiamo soprattutto ad anziani e fragili, che spesso stanno per ore in fila per operazioni che potrebbero essere semplificate».

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