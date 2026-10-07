Vaccinazioni, campagna avviata 

Campagna vaccinale: la Asl Sulcis è la prima in Sardegna a partire con le vaccinazioni e ora si attendono le adesioni dei cittadini del Sulcis Iglesiente.

La prenotazione può essere effettuata presso gli sportelli Cup del territorio o si può telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30, ai numeri dedicati: per il Distretto di Iglesias Sede Sisp Iglesias, Casa della Comunità di Iglesias, Domusnovas e Fluminimaggiore il numero è 366. 8246269, mentre per il Distretto di Carbonia e isole, sede Sisp Carbonia, Casa della Comunità di Carbonia, Giba, Sant’Antioco e Carloforte si può chiamare al 366.8105999. Al momento della prenotazione telefonica è possibile chiedere di essere inseriti nelle giornate vaccinali programmate anche presso gli ambulatori territoriali. Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid, con la stessa prenotazione è possibile richiedere la sola vaccinazione antinfluenzale, la sola vaccinazione anti-Covid-19 o anche entrambe le vaccinazioni.

Per quanto riguarda i bambini, per la fascia di età da 6 mesi a 17 anni, la vaccinazione può essere effettuata presso il proprio pediatra di libera scelta, se aderente alla campagna, oppure presso le Case della Comunità, nell'ambito delle giornate dedicate e previa prenotazione: per la fascia pediatrica è prevista una specifica campagna vaccinale, nell’ambito della quale sarà disponibile anche il vaccino antinfluenzale in spray nasale. Per le prenotazioni valgono gli stessi numeri. (a. s.)

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