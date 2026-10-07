SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Carbonia-Iglesias.
08 ottobre 2026 alle 00:28

Vaccinazioni, campagna avviata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Campagna vaccinale: la Asl Sulcis è la prima in Sardegna a partire con le vaccinazioni e ora si attendono le adesioni dei cittadini del Sulcis Iglesiente.

La prenotazione può essere effettuata presso gli sportelli Cup del territorio o si può telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30, ai numeri dedicati: per il Distretto di Iglesias Sede Sisp Iglesias, Casa della Comunità di Iglesias, Domusnovas e Fluminimaggiore il numero è 366. 8246269, mentre per il Distretto di Carbonia e isole, sede Sisp Carbonia, Casa della Comunità di Carbonia, Giba, Sant’Antioco e Carloforte si può chiamare al 366.8105999. Al momento della prenotazione telefonica è possibile chiedere di essere inseriti nelle giornate vaccinali programmate anche presso gli ambulatori territoriali. Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid, con la stessa prenotazione è possibile richiedere la sola vaccinazione antinfluenzale, la sola vaccinazione anti-Covid-19 o anche entrambe le vaccinazioni.

Per quanto riguarda i bambini, per la fascia di età da 6 mesi a 17 anni, la vaccinazione può essere effettuata presso il proprio pediatra di libera scelta, se aderente alla campagna, oppure presso le Case della Comunità, nell'ambito delle giornate dedicate e previa prenotazione: per la fascia pediatrica è prevista una specifica campagna vaccinale, nell’ambito della quale sarà disponibile anche il vaccino antinfluenzale in spray nasale. Per le prenotazioni valgono gli stessi numeri. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Arborea

«Vado avanti, non vinceranno loro»

l S. Pinna, V. Pinna
L’assessora: controllo pubblico garantito anche senza la maggioranza delle quote nella holding

Fusione avanti, monta la polemica

Manca: nessuna retromarcia. Pais (Lega) e Sorgia (FdI): cedono agli speculatori 
La protesta.

Alunni in sciopero a Monserrato

Mauro Todde
L’appuntamento

Dalle sale dell’ammiraglio alla villa di Couelle, i tesori segreti dell’Isola

Nel weekend il Fai apre decine di edifici e monumenti solitamente chiusi al pubblico 
Ciro Auriemma
Monumenti aperti.

Tour a Quartu tra musei e chiese

Giorgia Daga
Il caso

Migranti, gli sbarchi accendono la polemica

Protestano i sindaci. Zedda (Cagliari) attacca la premier sulla sicurezza 
L’inchiesta

Garlasco, dal Ris silenzio su altri due esami

Le prime analisi scientifiche e i reperti distrutti al centro delle nuove indagini 