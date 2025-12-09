Vaccinazione indicata per le donne in età fertile 

Come prevenirla?

La migliore modalità di prevenzione della varicella è la vaccinazione, il vaccino ha una efficacia del 95% e viene praticato nel corso del tredicesimo mese con un richiamo a 5 anni, viene somministrato in combinazione con il vaccino antimorbillo-rosolia-parotite o singolarmente. La vaccinazione è anche indicata per le donne in età fertile onde evitare una varicella in gravidanza, con rischio di embriopatie o varicella grave del neonato causa di un alto grado di mortalità. È indicata inoltre per il personale sanitario, per quello delle scuole, per chi ha contatti con pazienti immunodepressi, per chi affetto da gravi patologie.