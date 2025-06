Vacca va veloce, la Giunta è già fatta 

Marcello Vacca ha tracciato un perimetro largo per la sua squadra di governo. Oltre gli assessori, ha investito ciascun consigliere di deleghe consiliari e incarichi di supporto alle figure dell’Esecutivo. Confermata la scelta di Mario Meloni (il più votato con 208 preferenze) come vicesindaco. Per lui anche l’assessorato al Bilancio dove verrà affiancato da Laura Deiana. Nicola Cucca sarà assessore ai Lavori pubblici e all’Edilizia privata. Quarto più votato con 78 preferenze, Cucca è stato uno dei consiglieri (all’epoca di opposizione) dissidenti che avevano votato la sfiducia al predecessore di Vacca, Giacomo Pani: «Le preferenze che mi sono state accordate sono un premio al mio impegno nella precedente amministrazione», ha detto Cucca. Per i Servizi sociali il primo cittadino ha scelto Paola Demurtas che sarà supportata da Alessia Palmas, mentre Antonella Demurtas avrà l’assessorato a Turismo, sport e spettacolo con l’assistenza amministrativa di Emanuele Lorrai per il turismo e di Katia Piroddi per lo sport. Al Consiglio di insediamento, che si terrà nei prossimi giorni, il sindaco annuncerà anche le deleghe consiliari ad Alessandro Orrù (Ambiente) e Andrea Cucca (Trasparenza amministrativa e comunicazione). Il sindaco, dimissionario dalla presidenza del Cardedu calcio, ha avocato a sé la delega all’Urbanistica. La nuova amministrazione raccoglie l’eredità del commissario straordinario Adamo Pili, che si congeda dopo otto mesi.