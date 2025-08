Vacca sesto a Rieti, Magliona rinuncia 

Sarebbe dovuto essere il weekend del ritorno di Omar Magliona nelle cronoscalate dopo quattro anni di attesa, ma alla 60ª Rieti-Terminillo, 58ª Coppa Carotti, il pluricampione sassarese ha disputato solo le prove del sabato. «La macchina ha seri problemi di geometria», ha spiegato Magliona, che ieri ha scelto di non essere al via della gara valida come 5º round della Super Salita, massima serie nazionale. Impegni di lavoro non consentiranno al nove volte tricolore di essere al via a Gubbio, ma cresce l’attesa in vista delle due gare sarde, a Iglesias e ad Alghero. Nel frattempo, ieri, a tenere alta la bandiera dei Quattro Mori è stato l’olbiese Giuseppe Vacca, che su Nova Proto Np02-1 ha chiuso 6º assoluto e di gruppo E2Sc e primo di classe nella 3000.

Rally

Un altro risultato positivo per Valentino Ledda, portacolori Aci Team Italia che ha scelto l’8º Rally di Salsomaggiore Terme, valido per la Coppa Rally di Zona 6, come gara test su asfalto in vista delle ultime due gare del Campionato Rally Finlandese. Il diciottenne di Burgos e il navigatore Marco Demontis, su Renault Clio, hanno chiuso al 10º posto assoluto, 2º in Rc3n e 1º tra le vetture Rally3, completando la gara a 2’48”2 dai vincitori Tosi-Del Barba.

In pista

Nel Campionato Italiano Gran Turismo, un weekend avaro di soddisfazioni nell’Endurance per la Lamborghini Huracan St Evo2 di Lorenzo Cossu, che forma il trio di piloti dell’Invictus Corse con Giuseppe Forenzi e Francesco Coassin. A Imola, nel quinto appuntamento del calendario tricolore, dopo il 29º posto assoluto e il 4º di classe Gtcup 1ª Divisione Pro-Am nella prima gara, Cossu e compagni sono arrivati al 31º posto assoluto e il 4º di classe nella gara di 100’. Dopo la pausa estiva, il campionato ripartirà al Mugello nel fine settimana del 12-14 settembre. ( v.ch. )

