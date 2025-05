Vacca corre contro il quorum 

La presentazione di due liste avrebbe eliminato lo scoglio del quorum. Ma quella di “Forza del popolo”, dopo la presentazione in Comune, è stata ricusata dalla commissione elettorale circondariale per mancanza del numero minimo di consiglieri previsto per legge. A Cardedu resta in campo soltanto la civica guidata da Marcello Vacca, 54 anni, amministratore comunale uscente, che sfiderà il quorum fissato al 50 per cento più uno degli elettori. L’alternativa, con Maddalena Corrias (54), originaria di Sassari, aspirante sindaco, non sarà dunque in corsa per amministrare Cardedu, unico centro ogliastrino atteso dalle Amministrative dell’8 e 9 giugno.

L’ex assessore

Nel 2016 Marcello Vacca era stato il re dei consensi con 118 preferenze. In quella tornata era stato eletto sindaco Matteo Piras e dal terzo anno di consiliatura Vacca aveva guidato l’assessorato dei Lavori pubblici. Nel 2021 si era accomodato in opposizione, ma la sua prima esperienza amministrativa risale al quinquennio 2001-2006 al timone dell’assessorato allo Sport con Giambeppe Boi sindaco. Caposquadra di Forestas, Vacca è il presidente della squadra di calcio appena promossa in Prima categoria. «Ci presentiamo con un gruppo giovane che vuole un rinnovamento sereno. Vogliamo creare sviluppo con la partecipazione della cittadinanza». Con Vacca sono candidati Andrea Cucca, Nicola Cucca, Laura Deiana, Antonella Demurtas, Paola Demurtas, Emanuele Lorrai, Mario Meloni, Alessandro Orrù, Alessia Palmas e Katiuscia Piroddi.

Fuori gioco

La lista di Forza del Popolo era stata presentata venerdì. Ma la commissione riunita a Lanusei, l’ha cassata perché Maddalena Corrias ha indicato soltanto otto candidati anziché nove (numero minimo). Con lei avrebbero dovuto correre Elia Marcello Demuro, Sole Paradisi, Gianfranco Mulas, Marina Montisci, Giovannino Carta, Monica Laconi, Marco Meloni e Mariangela Marsico.

