Vacanze, una famiglia su tre rinuncia  

Il colpo di grazia ai (magri) bilanci familiari lo hanno dato le rate dei mutui, triplicate. Poi, ecco l’estate più cara di sempre, con l’aumento del costo dei trasporti, degli alloggi, della ristorazione, di tutti i servizi, e in generale un’inflazione pesante che risucchia il potere d’acquisto dei salari. Così, anche chi, stringendo la cinghia, prima riusciva comunque a fare una vacanza, ora non se lo può più permettere.

Tasche vuote

«La villeggiatura è diventata un lusso, ma in realtà è un bisogno, per gli adulti e per i bambini. Purtroppo la percentuale di persone che possono farla è sempre più ridotta», dice don Giorgio Fois, parroco a San Pio X a Iglesias e responsabile della Pastorale diocesana. «Noi tocchiamo con mano ogni giorno una situazione in peggioramento, vediamo ad esempio le difficoltà degli operai del polo industriale di Portovesme, nuclei con un solo stipendio, anche precario. Oppure donne sole con un figlio. Dobbiamo aiutare tantissima gente a pagare le bollette dell’energia elettrica, e sono sempre di più i cittadini che chiedono la tessera dell’Emporio della solidarietà, una card a punti per prendere beni di prima necessità. Insomma, tasche vuote e prezzi che salgono, il Governo questa cosa la deve affrontare e provare a risolverla, appunto, le vacanze sono viste come un lusso, e non dovrebbe assolutamente essere così».

I numeri

Il fenomeno è ampio. Secondo Openpolis, le famiglie italiane con uno o due figli che non possono fare neppure una settimana di ferie in un anno sono circa il 34%, si arriva al 50,9% se i figli sono tre.

Nei giorni scorsi è stata diffusa un’analisi della Confederazione europea dei sindacati (Ces) su numeri forniti da Eurostat, che ha registrato – a livello europeo – 38 milioni di lavoratori che, in questi mesi, si trovano nella condizione di non poter pagare un periodo di soggiorno estivo. L’impennata delle voci relative a un viaggio taglia fuori circa il 19,5% della platea di riferimento. Oggi, evidenzia lo studio, il costo medio di un pacchetto turistico di quattro o più notti è di 2.967 euro, con un aumento di oltre 600 euro dal 2018. Un prezzo che, in 14 Stati su 27, supera il valore di un intero mese di paga per chi guadagna il minimo salariale. Piangono rumeni, greci, ungheresi, croati, nel nostro Paese circa un lavoratore su tre è costretto a rimanere a casa, e deve pure fare una croce sopra alla possibilità di una cena fuori, di un concerto, o di una qualsiasi attività ricreativa, rincarata del 6,5% rispetto all’anno scorso.

Il ceto medio

Viviana Lantini, assessora alle Politiche sociali del Comune di Cagliari, sottolinea che «la perdita del potere d’acquisto ha l’impatto maggiore sulle famiglie a basso reddito, spesso impossibilitate a indebitarsi o ad attingere dai risparmi per far fronte ai rincari. Prima il cosiddetto “ceto medio” stava relativamente bene, adesso non riesce ad arrivare a fine mese. Figuriamoci se possono fare una vacanza. Noi siamo anche fortunati, abbiamo la spiaggia vicino, si può raggiungere con il bus e trascorrere una giornata “gratuita”. I nostri centri di quartiere stanno lavorando a pieno ritmo, ci sono numerose attività per i bambini, li portiamo al Poetto, oppure nei parchi cittadini, e di sera c’è il sostegno ai compiti per chi deve recuperare».

La deprivazione

Sì, perché povertà significa deprivazione a 360 gradi, esistenze che deragliano, solitudine e buio, nessuno spazio sereno per studiare o stare con gli amici.

«Le condizioni economiche precarie riguardano sempre più famiglie e ragazzi, e con la sospensione del reddito di cittadinanza assisteremo a un altro tracollo», spiega Franco Marras (Acli Sardegna).

«Attraverso il patronato noi vediamo un quadro sempre più complicato, famiglie che se prima potevano magari andare a fare dieci giorni di campeggio in qualche località di mare, adesso sono in default per l’aumento dei mutui. E questo si ripercuote anche sulla salute mentale di adulti e giovani, cadute nel baratro dell’alcol e della droga, drammi che poi non trovano sufficiente aiuto dalle istituzioni, sportelli di ascolto e cura, strutture in grado di farsene carico, veri progetti di inclusione e percorsi di riscatto».

