Vacanze targate Consorzio  

La mission è incrementare i flussi turistici offrendo pacchetti vacanza con la promozione firmata Consorzio industriale. A illustrare in dettaglio il piano è Franco Ammendola, 72 anni, presidente dell’ente consortile. «Riteniamo che per il nuovo corso che il Consorzio industriale intende sviluppare sia giusto che l’ente stesso si occupi di promozione territoriale. Crediamo tanto nel turismo perché abbiamo predisposto un intero progetto del comparto della nautica e dunque dobbiamo coprire la filiera».

Il progetto, alimentato dal finanziamento dell’assessorato regionale del Turismo, corre sull’asse nautica-aeroporto-longevità. Un tris su cui puntare per garantire sviluppo turistico al territorio. Tanto che il Consorzio, che vuole rinnovare anche il suo asset multimediale abbinando un marchio identificativo, pensa anche all’organizzazione del Festival della longevità, oltre a un ciclo di seminari e di incontri di aggiornamento e di perfezionamento per guide turistiche ambientali e per la valorizzazione dei percorsi territoriali e a una campagna di promozione marketing diffusa su scala regionale, nazionale e internazionale.

A Baccasara sono insediate 154 aziende che garantiscono lavoro a 1.395 persone. Sono i numeri del dinamismo su cui si fonda la zona industriale di Tortolì. Il cui motore è il Consorzio che ora, con 61 anni di storia alle spalle, si candida a diventare la locomotiva turistica anche in forza ai 900 mila euro stanziati dalla Regione. Risorse fresche che l’ente, amministrato da Franco Ammendola, ha intenzione di spendere per promuovere sullo scenario internazionale la destinazione turistica Ogliastra incentrata sul concetto vacanza esperienziale, modello complementare al turismo balneare, in grado di richiamare nuovi flussi vacanzieri sul territorio.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

A Baccasara sono insediate 154 aziende che garantiscono lavoro a 1.395 persone. Sono i numeri del dinamismo su cui si fonda la zona industriale di Tortolì. Il cui motore è il Consorzio che ora, con 61 anni di storia alle spalle, si candida a diventare la locomotiva turistica anche in forza ai 900 mila euro stanziati dalla Regione. Risorse fresche che l’ente, amministrato da Franco Ammendola, ha intenzione di spendere per promuovere sullo scenario internazionale la destinazione turistica Ogliastra incentrata sul concetto vacanza esperienziale, modello complementare al turismo balneare, in grado di richiamare nuovi flussi vacanzieri sul territorio.

Promozione turistica

Il progetto, alimentato dal finanziamento dell’assessorato regionale del Turismo, corre sull’asse nautica-aeroporto-longevità. Un tris su cui puntare per garantire sviluppo turistico al territorio. Tanto che il Consorzio, che vuole rinnovare anche il suo asset multimediale abbinando un marchio identificativo, pensa anche all’organizzazione del Festival della longevità, oltre a un ciclo di seminari e di incontri di aggiornamento e di perfezionamento per guide turistiche ambientali e per la valorizzazione dei percorsi territoriali e a una campagna di promozione marketing diffusa su scala regionale, nazionale e internazionale.

Il presidente

La mission è incrementare i flussi turistici offrendo pacchetti vacanza con la promozione firmata Consorzio industriale. A illustrare in dettaglio il piano è Franco Ammendola, 72 anni, presidente dell’ente consortile. «Riteniamo che per il nuovo corso che il Consorzio industriale intende sviluppare sia giusto che l’ente stesso si occupi di promozione territoriale. Crediamo tanto nel turismo perché abbiamo predisposto un intero progetto del comparto della nautica e dunque dobbiamo coprire la filiera».

Aeroporto e longevità sono la sintesi del progetto e la cartina di tornasole di una resurrezione iniziata due anni fa. Ammendola entra nel merito: «Tutto ruota intorno all’aeroporto. Dobbiamo andare a prendere i turisti nei loro Paesi, garantendo il volo, dormono nei vari paesi coinvolti nelle tradizioni locali». Da queste parti l’offerta turistica non contempla palazzi storici. «Quindi - puntualizza il presidente - dobbiamo far conoscere il resto, in particolare la longevità che è un privilegio mondiale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata