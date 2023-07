Vacanze smeralde per gli Stallone  

Toccata e fuga al Cala di Volpe per Sylvester Stallone e Jennifer Flavin. Che siano prove generali di una seconda luna di miele? A vederli così, abbracciati in piscina e su uno dei lettini del famoso hotel della Costa Smeralda, dove sono stati “paparazzati” venerdì, sembrerebbe che tra la star di Hollywood e la 54enne ex modella, terza moglie e madre delle tre figlie di Sly, Sophia (26 anni), Sistine (25) e Scarlet (21), sia tornato definitivamente il sereno. A 10 mesi di distanza dall’annullamento del divorzio, un’inversione di rotta clamorosa quanto l’annuncio della decisione di rompere dopo 25 anni di matrimonio, Rambo e la sua dolce metà hanno scelto di trascorrere le vacanze estive in Italia.

In Sardegna

Dopo aver festeggiato il 6 luglio, a casa, negli Stati Uniti d’America, il 77esimo compleanno dell’attore italoamericano, i coniugi Stallone hanno fatto rotta verso il Bel Paese, con una tappa anche in Sardegna, a Porto Cervo. Da lì al Cala di Volpe il passo è stato breve per la coppia, che via mare, da un mega yacht ancorato al largo della baia, avrebbe guadagnato su un motoscafo l’omonimo albergo extra lusso. E allo stesso modo, dopo un bagno in piscina e un veloce pranzo, l’avrebbe lasciato, tornando a bordo dello yacht.

Gli scatti

Le foto della giornata smeraldina, pubblicate ieri da alcuni siti internazionali, confermano il superamento della crisi matrimoniale tra Stallone e consorte, protagonisti del docu-reality show The Family Stallone, andato in onda in primavera anche in Italia, che segue le vicende quotidiane della famiglia Stallone. Dato il successo della prima stagione, che ha coinvolto inevitabilmente anche alcuni amici-colleghi di vecchia data di Sly, su tutti Al Pacino, Dolph Lundgren e Arnold Schwarzenegger, altro habitué della Sardegna, ne seguirà un’altra, le cui riprese sarebbero già iniziate. Intanto, il Rocky Balboa del grande schermo si gode la ritrovata armonia familiare. Per la cronaca, alla fine dello scorso agosto l’attore e sua moglie avevano annunciato che avrebbero divorziato. Flavin, infatti, aveva chiesto la separazione, e le pratiche legali erano state avviate dai due, salvo, poi, essere state annullate a settembre, quando la coppia ha fatto dietrofront: secondo alcune fonti anonime, la divisione dei beni sarebbe stata così complessa che evitarla è stato una dei motivi principali del mancato divorzio. A giudicare dalle immagini del Cala di Volpe, però, è più facile che i due si siano riavvicinati per amore.

