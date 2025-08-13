Vacanze sicure, potenziati i controlli sulle strade e in mare 

Estate in sicurezza grazie ai controlli potenziati da parte delle forze dell’ordine. La Questura di Oristano fa sapere che in queste giornate a cavallo di Ferragosto uomini e mezzi saranno impegnati per garantire sicurezza, soprattutto sulle strade e nelle località balneari maggiormente frequentate. «La Polizia di Stato con la Stradale è presente con presidi di vigilanza e dispositivi di controllo mirati a contrastare le condotte di guida più a rischio per l’incolumità, promuovendo la prudenza e la responsabilità» fanno sapere in una nota. E ancora controlli nella stazione ferroviaria, dove gli operatori della Polfer sono impegnati quotidianamente nelle attività di prevenzione e controllo, garantendo una presenza rassicurante su chi ha scelto di viaggiare in treno. Dall’alto vigileranno gli elicotteri del VII Reparto Volo “Gualtiero Gessa” con sede a Fenosu, che da una posizione privilegiata potranno monitorare i viaggiatori in movimento e scorgere eventuali situazioni di rischio o emergenza nelle strade e lungo le coste, che saranno presidiate dalla squadra Acque interne.

RIPRODUZIONE RISERVATA