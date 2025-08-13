VaiOnline
Questura.
14 agosto 2025 alle 00:45

Vacanze sicure, potenziati i controlli sulle strade e in mare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Estate in sicurezza grazie ai controlli potenziati da parte delle forze dell’ordine. La Questura di Oristano fa sapere che in queste giornate a cavallo di Ferragosto uomini e mezzi saranno impegnati per garantire sicurezza, soprattutto sulle strade e nelle località balneari maggiormente frequentate. «La Polizia di Stato con la Stradale è presente con presidi di vigilanza e dispositivi di controllo mirati a contrastare le condotte di guida più a rischio per l’incolumità, promuovendo la prudenza e la responsabilità» fanno sapere in una nota. E ancora controlli nella stazione ferroviaria, dove gli operatori della Polfer sono impegnati quotidianamente nelle attività di prevenzione e controllo, garantendo una presenza rassicurante su chi ha scelto di viaggiare in treno. Dall’alto vigileranno gli elicotteri del VII Reparto Volo “Gualtiero Gessa” con sede a Fenosu, che da una posizione privilegiata potranno monitorare i viaggiatori in movimento e scorgere eventuali situazioni di rischio o emergenza nelle strade e lungo le coste, che saranno presidiate dalla squadra Acque interne.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 
Milano

«Avevamo paura e siamo scappati»

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 