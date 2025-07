Vacanze, si muovono in 30 milioni 

Il turismo italiano riparte, dopo anni di incertezze e con mesi di ritardo rispetto alla ripresa dei flussi internazionali. Saranno 30,5 milioni i nostri connazionali che si concederanno almeno una vacanza nei mesi estivi, 1,5 milioni in più rispetto all'anno corso. La spesa complessiva prevista per questa stagione supera i 35 miliardi di euro.

I numeri

Sono queste le stime dell'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Il 91% dei vacanzieri resterà in Italia, il restante 9% programmerà invece viaggi esclusivamente all'estero. Tra vacanze lunghe, brevi e piccole pause, si partirà due volte nel corso del quadrimestre: agosto resta in testa alle preferenze per viaggi di almeno una settimana, con 11,2 milioni di partenze. È luglio, però, a far registrare il maggiore incremento delle partenze per vacanze lunghe rispetto al 2024: 800mila in più.

Forza e debolezza

«L'aumento dei turisti italiani e delle loro partenze, insieme al mese di luglio che cresce nelle preferenze delle famiglie – commenta Manfred Pinzger, vicepresidente di Confcommercio, incaricato per le Politiche Attrattività e Turismo – rappresentano le nuove opportunità da cogliere per gli operatori del settore, che continua a trainare il pil e il saldo della bilancia dei pagamenti. Servono però nuove azione per la riqualificazione dell'offerta turistica, lungo tutta la filiera, nonché provvedimenti per risolvere il problema del pernottamento dei lavoratori stagionali».

Il gradimento

Al top delle preferenze si conferma il mare, scelto dal 24% degli italiani per almeno una delle vacanze tra giugno e settembre. Quasi a pari merito, tra il 10% e il 12%, seguono città d'arte, località montane e piccoli borghi. Un po' distaccate, al 6%, le mete di campagna. In vetta alle destinazioni più gettonate per l'estate 2025 troviamo Puglia e Trentino Alto Adige, dunque mare e montagna che gli italiani prediligono tanto per le vacanze brevi (da 3 a 5 pernottamenti) quanto per quelle più lunghe. Ma in testa alla classifica dei viaggi da 7 giorni e oltre, dopo parecchio tempo, rispunta la Sardegna. Più omogeneo il panorama estero: Spagna, Grecia e Francia sono al comando della classifica per tutta l'estate; seguono, a distanza, Portogallo e Austria.

