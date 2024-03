Vacanze povere, Pasquetta amara 

Da Cabras a San Vero Milis, passando per Riola, Baratili e Nurachi, i titolari delle strutture ricettive non nascondono preoccupazioni: «Le prenotazioni per ora sono pochissime, la stagione estiva questa volta non partirà con la Pasqua. Per noi si tratta di una prima perdita importante».

Il crollo

Maurizio Mocci è il titolare dell’agriturismo “Su Barroccu”, a Riola Sardo: «Va male, malissimo. Per la prima volta nella storia non registriamo il pienone. Abbiamo pochissime prenotazioni, mancano anche i clienti abituali. Le famiglie hanno sempre più spese da affrontare e questo è il risultato. Saremo aperti ugualmente, sia domenica che lunedì, con la speranza di accogliere i turisti dell’ultimo minuto». Sempre da Riola Sardo parla Gabriele Solinas, titolare dell’agriturismo Bellu: «Va tutto va a rilento. Per ora abbiamo qualche prenotazione per la notte e non so ancora se organizzeremo il pranzo di Pasqua e Pasquetta. Dobbiamo fare i conti con il personale da assicurare e tutte le spese da affrontare. Per ora andrei in perdita». Veronica Pinna, titolare del ristorante da Lepori, Putzu Idu, anche ieri ha promosso sui social il menù di Pasquetta: «Per il momento le prenotazioni sono poche – dice –. Ma solitamente le persone prenotano all’ultimo». Lei non si dispera, anzi, è fiduciosa.

Mancano i tedeschi

Più pensierosa Chiara Caria, titolare dell’agriturismo Sa Pramma, a Baratili: «Un tempo la stagione partiva grazie alla presenza dei tedeschi, questa volta mancano anche loro. Per ora abbiamo poche stanze prenotate. Si avverte che non c’è voglia di trascorrere la Pasqua fuori casa. Il motivo? C’è crisi».

L’attesa

Fabrizio Piras, a Cabras, gestisce l'affittacamere “Kolossoi”, in via Amsicora: «Per ora abbiamo tutte le camere libere. Inutile fare tanti giri di parole: la possibilità di acquisto rispetto agli anni scorsi è diminuita ancora di più. Una famiglia preferisce stare a casa a Pasqua e avere la possibilità di trascorrere qualche giorno in più di vacanza in estate».

Rosalba Loi, titolare di “Torremana” sempre a Cabras, fa invece una riflessione: «Le prenotazioni sono in linea con lo scorso anno, mancano però come sempre i servizi e la coesione tra gli operatori».

