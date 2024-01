Vacanze più sicure per i turisti 

Le ambulanze del 118 - quelle che coprono il territorio del Sarrabus Gerrei - sono pochissime, soprattutto d’estate. E anche i servizi sanitari - ad esempio il trasporto degli anziani da e verso gli ospedali - sono quasi inesistenti. L’unica soluzione immediata per il Comune di Villasimius è mettere mano al portafogli e garantire questi servizi attraverso i volontari. Per questo la Giunta comunale ha messo a disposizione 40 mila euro che - attraverso un bando - andranno appunto all’associazione del paese che garantirà questo genere di servizi per un anno (convenzione rinnovabile sino a tre anni).

Le motivazioni

«Da una parte - mette in evidenza il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì - cerchiamo di mantenere vive le associazioni di volontariato che operano in territori lontani dai presidi ospedalieri. Dall’altra, cosa ancora più importante, c’è la necessità di garantire un servizio medico ai residenti e agli oltre due milioni di turisti estivi. Mi riferisco in particolare ai trasporti d’urgenza con le ambulanze in affiancamento al 118». Il primo cittadino ha più volte ribadito che «una realtà come Villasimius non può andare avanti senza la sicurezza di un trasporto d'urgenza durante l'arco della stagione estiva. Presenze che quest’anno si preannunciano molto numerose». D’altronde «il 118 è un intervento essenziale anche perché è l'unica cosa che resta ai cittadini vista la distanza da Cagliari e anche dal San Marcellino di Muravera». In ogni caso «la speranza è che lo Stato sopperisca al più presto a queste mancanze. Noi come Comune possiamo sempre dare un contributo ma non possiamo sostituirci allo Stato».

I servizi

Nella convenzione che siglerà chi si aggiudicherà il bando sono otto le tipologie di servizi previsti. Tra questi il presidio con ambulanza o automedica in occasioni di eventi sostenuti o patrocinati dal Comune, il trasporto sociosanitario in favore di anziani soli, disabili e minori, l’assistenza nell’eventualità di calamità naturali e l’organizzazione di corsi di primo soccorso. Oltre ai quarantamila euro per i servizi sanitari, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione altri dodicimilacinquecento euro per i servizi di protezione civile e tutela del territorio. Fondi, insomma, per un’altra associazione «sempre per garantire servizi essenziali e mantenere vive, appunto, le nostre associazioni».

