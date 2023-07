Vacanze nuoresi per Frankie Dettori 

Cammina con passo felpato, tra quei sentieri deleddiani che non aveva mai potuto visitare. Poco tempo a disposizione, sempre a caccia di nuovi record e di quella etichetta da “semidio” da alimentare, tra un ippodromo inglese e l’altro. Ieri mattina Frankie Dettori ha finalmente raggiunto il monte Ortobene, a Nuoro. Il fantino più vincente di sempre, capace in un solo giorno di conquistare sette gare ad Ascot, nel 1996, ha voluto ammirare il cuore dell’Isola. «Questo posto è magnifico, c’è una vista mozzafiato», le sue prime parole: «Ma come hanno fatto a portare fin quassù la statua del Redentore? Che meraviglia. In questi giorni voglio godermi la Sardegna».

Cuore sardo

Dopo i difficili anni della pandemia, che avevano di fatto cancellato le abituali soste sarde del 52enne campionissimo, Lanfranco (questo il suo vero nome) Dettori ha deciso di recuperare. Così, da alcuni giorni ha avviato un’immersione totale tra le bellezze di una terra magica. Non solo Costa Smeralda («dove non ero mai stato»), spazio pure all’entroterra, complice un amico barbaricino con cui negli anni ha mantenuto ottimi rapporti, dopo le comuni esperienze nella patria del galoppo, a Newmarket. Grazie all’allenatore di cavalli da corsa, Pietro Carzedda, il “jockey” dei record ha raggiunto il capoluogo barbaricino, direttamente da Olbia. Prima un buon caffè nella centrale via La Marmora, poi la visita alla cima-simbolo, con tanto di “birra al bacio” per contrastare la calura. «Il legame con l’Isola non si è mai interrotto», confessa Dettori: «Mio padre Gianfranco è sardo (di Serramanna, ndr), trascorre l’estate a Sant’Anna Arresi. Quindi, anche stavolta ne ho approfittato per salutarlo e per godermi questo paradiso, dove ci sono le spiagge più belle del mondo».

Leggenda

Una carriera memorabile, lunga 35 anni. Frankie Dettori di recente ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da professionista. Un’avventura irripetibile, pressoché impossibile da sintetizzare ma dove spiccano gli oltre 700 Gran Premi internazionali, compresi sei “Prix de l’Arc de Triomphe” a Parigi e sette “King George and Queen Elizabeth Stakes” ad Ascot. Ecco perché la regina Elisabetta gli ha conferito il titolo di Baronetto. «Ho corso trent’anni per Sua Maestà», racconta Frankie Dettori, «con lei ho vinto 50 corse, era una persona simpaticissima e conosceva molto bene il mio settore. Manca a tutti. Ad Ascot, però, ho conosciuto pure Re Carlo: mi sembra che gli sia venuta l’acquolina per le corse. Speriamo che la tradizione della “Royal family” continui».

Un portafortuna

Frankie Dettori pochi giorni fa era a Siena, ad assistere all’ennesimo capolavoro di Giovanni “Tittia” Atzeni, in piazza del Campo. «Ero lì già quattro anni fa, gli avevo portato fortuna - prosegue il campione - è andata benissimo anche stavolta. Senz’altro seguirò pure il Palio di agosto, porterò mia moglie». Insomma, dagli ippodromi più blasonati all’anello senese il copione accomuna: l’Isola si conferma la patria dei fantini. «Tanto per cominciare abbiamo un amore pazzesco per i cavalli, per un animale che fa parte della nostra storia e della nostra cultura. Sì, brilliamo ovunque: galoppo, corsa a ostacoli, Palio di Siena». E sul futuro dopo le corse il “jockey” sentenzia: «A fine stagione mi rilasserò un po’, come prima cosa mi godrò la vita. A seguire, mi vedrei bene con un ruolo nei media, come commentatore. Vorrei stare a contatto con il mio sport. Le tappe in Sardegna comunque non mancheranno: è il luogo più bello di tutti».

