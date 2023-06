Vacanze nell’Isola, è un salasso  

«Le vacanze più care di sempre». Assoutenti non ha dubbi, l’estate 2023 entrerà nei record e di certo non per la gioia dei turisti che hanno scelto o sceglieranno la Sardegna come destinazione turistica.

L’ultima indagine dell’associazione dei consumatori ha infatti incoronato l’Isola come una tra le mete più care d’Italia per una famiglia di quattro persone in ferie, complice anche l’obbligo di doverla raggiungere in aereo o traghetto. Ma a pesare sul budget stellare che bisogna mettere in conto per trascorrere una settimana in Sardegna ci pensano anche il soggiorno in hotel e l’eventuale noleggio di auto e attrezzature per la spiaggia.

Conto salato

Assoutenti ha utilizzato pochi giorni fa i principali portali di prenotazione per pianificare un’ipotetica vacanza dal 12 al 19 agosto in diverse località turistiche dell’Isola per una famiglia di quattro persone, limitandosi inoltre al soggiorno in hotel di fascia media. Ed è proprio qui che l’associazione ha evidenziato più di una brutta sorpresa con casi limite (che sfiorano in realtà la fantascienza) di preventivi di oltre 12mila euro per 7 giorni in un tre stelle.

Nello specifico, il preventivo faraonico l'associazione lo ha rilevato a Baja Sardinia, anche se nella stessa settimana presa in considerazione dall’indagine i prezzi settimanali (sempre per due adulti e due bambini) possono variare a Porto Cervo da 2.258 a 9.054 euro, da 1.231 a 6.350 euro a Golfo Aranci e da 798 a 6.845 euro a Villasimius. A Cagliari invece, i prezzi sembrano più “abbordabili”, anche se un tre stelle ad agosto può costare fino a 4mila euro.

«Complici l’inflazione alle stelle e il caro-bollette che ha caratterizzato gli ultimi 2 anni, le vacanze estive 2023 saranno ricordate come le più care di sempre», conferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi.

Non solo, lo studio di Assoutenti ha evidenziato «un cambiamento nelle politiche tariffarie delle strutture ricettive, molte delle quali, forse allo scopo di contenere i costi di gestione, hanno eliminato il regime di “mezza pensione”, ossia colazione e cena inclusa nel pacchetto offerto ai clienti». Molti esercenti, poi, per rendere più allettanti i prezzi sui motori di ricerca e siti specializzati «hanno optato per la colazione come servizio extra, i cui costi variano dai 7 ai 15 euro a persona al giorno».

Meta proibita

Se si spostano i riflettori sui collegamenti il malumore non passa. Un passaggio aereo per quattro persone (sempre dal 12 al 19 agosto) può variare dai 573 euro di un Fiumicino-Cagliari andata e ritorno fino a 802 euro per il Milano-OIbia. Peggio va per chi opta per il traghetto: il conto complessivo per i biglietti (a cui va aggiunto anche quello per l'auto) oscilla dai 747 euro per la tratta Civitavecchia-Porto Torres fino ai 1.251 euro per la Genova-Porto Torres.

«L’Istat ci dice che nell’ultimo periodo i voli nazionali sono rincarati del 43,2% rispetto al 2022, quelli internazionali del 36,6%, i pacchetti vacanza nazionali del 19,2%, mentre le strutture ricettive hanno ritoccato le tariffe in media del +13,7%, con punte del +15,2%» – conclude Truzzi. «Si scopre però che i costi di una vacanza sono diversificati sul territorio, e possono raggiungere picchi elevatissimi in determinate località italiane».

RIPRODUZIONE RISERVATA