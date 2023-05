Vacanze negate ai dializzati «Nell’Isola non ci sono posti» 

Nelle ultime settimane nella sede dell’Asnet sono arrivate più di un centinaio di richieste d’aiuto. «Non sappiamo più cosa rispondere», ammette Annibale Zucca. «La nostra Costituzione garantisce a tutti il diritto alla salute, ma evidentemente non a chi purtroppo deve restare attaccato ad un macchina per poter continuare a vivere. Il nostro compito, come associazioni nate al fine di tutelare i diritti e gli interessi di questa particolare categoria di cittadini, è quello di dare la più ampia disponibilità nel trovare soluzioni al fine di rendere giustizia agli emodializzati».

Sullo sfondo c’è la grave carenza di organico nella sanità sarda, che non risparmia neppure i nefropatici. «Ogni giorno riceviamo numerose richieste, in particolar modo in questo periodo», sottolinea Denotti, «pazienti dializzati che chiedono il nostro intervento per garantirsi la possibilità di un posto dialisi, questo perché le strutture contattate danno risposte evasive, quando le danno, e poche certezze. Dispiace constatare che la nostra Regione, nonostante si professi “a vocazione turistica”, non sia a tutt’oggi in grado di offrire una programmazione adeguata del servizio in grado di rispondere alle esigenze dei dializzati che arrivano dalla penisola, dei residenti, ma anche dei turisti provenienti dall’estero».

Nessun progetto “dialisi vacanza” previsto, e centinaia di malati - sardi e non - che rischiano di dover rinunciare alle ferie in Sardegna per mancanza di posti disponibili nei centri specializzati dell’Isola. A denunciare la situazione di disagio, che puntualmente si presenta a ridosso dell’estate, sono Bruno Denotti, presidente dell’Asnet, e il segretario dell’Aned Sardegna Annibale Zucca, che - dopo una serie di appelli rimasti inascoltati - chiedono per l’ennesima volta un intervento della Regione.

La denuncia

Cento richieste di aiuto

L’emergenza

Quella dei non residenti che si vedono negata la possibilità di proseguire le loro cure in Sardegna è solo la punta dell’iceberg di una situazione ancor più grave che ormai colpisce anche i dializzati sardi: 1.500 persone che, per sottoporsi alle terapie, fanno riferimento a uno dei 35 centri dialisi presenti nell’Isola. Con la carenza di posti che - durante l’estate - si concentra nel nord dell’Isola, dove di fatto c’è la maggior richiesta turistica.

I dializzati

Porte sbarrate per i vacanzieri dializzati, ma anche per i sardi che devono fare ritorno nell’Isola. Fra i tanti c’è Aldo Manzanares, residente a Budoni che dopo essersi sottoposto a dialisi nell’ospedale di Olbia si è dovuto traferire a Bologna per cure e intervento chirurgico: da più di un mese sta cercando di programmare il rientro nel suo paese senza riuscirsi. «All’ospedale di Olbia mi dicono che non hanno letti e personale disponibili, per cui rimandano di settimana in settimana il mio rientro», racconta Manzanares. «Ma è normale questo rifiuto a una prestazione per un nefropatico residente?».

C’è anche la testimonianza di un altro dializzato che abita nella provincia di Frosinone: una casa a Badesi insieme alla mia moglie, ma per la prima volta in 50 anni di matrimonio non potrà venire in Sardegna perché la sua condizione di dializzato non glielo consente. «Non è questione di vacanza», dice l’uomo, «ci sono amici e familiari che non potrò più vedere».

