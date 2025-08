Vacanze lunghe, la Sardegna sul podio 

Primo weekend di agosto, il mese per eccellenza delle ferie, con diciotto milioni di italiani che si stanno mettendo in viaggio e la Sardegna su un podio importante: la nostra Isola è, insieme a Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, nella terna delle mete italiane più gettonate per le vacanze di sette o più giorni. Intanto la Giunta investe sul turismo inclusivo con 14 milioni stanziati dall’assessore regionale alla Programmazione, Giuseppe Meloni.

Il grande esodo

I dati sulle partenze sono di Confcommercio che ha previsto una spesa di 18 miliardi. Gli italiani che hanno deciso di non superare i confini nazionali sono il 68%, di cui il 40% trascorrerà le ferie nella propria regione. Viaggio all’estero, invece, per il restante 32%, di cui solo una piccola parte (10%) ha scelto una meta extra europea, mentre tutti gli altri non si spostano dall’Ue. Quanto alle preferenze, sul mare ad agosto ha puntato il 26% degli italiani. Sulle ferie di sette o più giorni che vedono la Sardegna sul podio, nel 59% dei casi è stato prenotato un soggiorno in strutture turistico-ricettive, tra hotel e case vacanze.

Nuovo progetto

Il turismo inclusivo e accessibile ha «l’obiettivo di costruire un sistema ospitale per offrire esperienze autentiche non solo per chi può muoversi senza ostacoli, ma anche alle persone con disabilità, a chi ha esigenze specifiche, agli anziani, ai fragili», spiega Meloni. Sono diciotto i Comuni sardi coinvolti: Alghero, La Maddalena, Orosei, Carloforte, Pula, Sassari, Cabras, Sant’Anna Arresi, Barisardo, Tortolì, Cagliari, Arborea, Arbus, Tresnuraghes, Oristano, Santa Teresa di Gallura, Castiadas e Badesi. «Il turismo inclusivo – continua l’assessore – è un’opportunità concreta di sviluppo e innovazione, che migliora la vita e arricchisce le comunità. Abbiamo deciso di puntare anche su una Sardegna che mette al centro la dignità delle persone: rappresentano il cuore di un nuovo modello di sviluppo. Una società davvero sostenibile si misura anche su questo: quanto allarga le opportunità, quanto abbatte le barriere, quanto migliora la vita reale delle persone». Strategicamente, il modello è chiamato «design for all: ogni contesto e ogni servizio vengono resi fruibili a tutte le persone, senza bisogno di adattamenti, indipendentemente da età, abilità o condizione», conclude Meloni. Alghero, La Maddalena, Orosei e Carloforte hanno già presentato i progetti.

