Vacanze, l’Isola al top: 800mila arrivi in hotel, in crescita anche i b&b 

Al traguardo del segno più ci sono arrivati seguendo due strade diverse, come ogni stagione. Perché differenti sono il target e la modalità della vacanza. Ma da hotel ed extralberghiero la musica del business non cambia: luglio ha tenuto, la nostra Isola si conferma meta inscalfibile del buen retiro estivo. A margine dei numeri c’è sempre l’obiettivo di legislatura tracciato dall’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu: «Il punto di soddisfazione sarà far apprezzare la Sardegna tutto anno».

Gli hotel

Paolo Manca lo dice in premessa. «Nulla di impressionante, ma finalmente una stagione normale», sintetizza il presidente di Federalberghi. «Siamo arrivati a luglio attraverso una prenotazione anticipata come non si vedeva da tempo». Chi ha scelto l’Isola per rigenerare corpo e mente l’ha fatto acquistando la camera «da gennaio ad aprile». Altro fenomeno non trascurabile, che ha inciso sul tasso di riempimento, è stato «il last minute», arrivato «in misura molto importante a ridosso della data d’arrivo».

L’extralberghiero

La prenotazione all’ultimo momento ha segnato il passo in maniera determinante anche nella domanda di vacanza che si rivolge a b&b e affitta camere. Un mondo che da solo, da nord a sud dell’Isola, vale 33.800 proprietà. «A luglio – dice Laura Zazzara, presidente dell’associazione B&b in Cagliari e Sardegna – la partenza è stata lenta. Poche richieste nella prima settimana, poi un crescendo di presenze con acquisti di camere last minute di una o due notti che, alla fine, hanno riempito le strutture». Agosto non sta andando diversamente: «Per ora non è un pienone annunciato l’appuntamento di mezza estate, ma siamo fiduciosi».

Il profilo

Il luglio felice per gli hotel, stando sempre alle prime proiezioni di Federalberghi, «corrisponde su base regionale a circa un tre per cento in più rispetto al 2024», sottolinea ancora Manca. In numeri assoluti «parliamo di 700mila arrivi e quattro milioni di presenze». Non trascurabile è l’identikit del turista che non rinuncia alla Sardegna malgrado la stangata di voli e traghetti. «Si conferma il ritorno degli stranieri», spiega Manca. Che accompagna il dato con un’altra buona novella per l’economia del turismo: «Come arrivi e presenze» i forestieri «supereranno gli italiani», è la previsione. Non è tutto: nel variegato mondo del sole&mare, la formula post Covid fa il paio con «vacanze più brevi ma ripetute nella stagione». Insomma, succede che dalla Sardegna si vada via e si torni più di una volta per ricaricare le pile.

I numeri

Nell’extralberghiero, sono già pronti i conti di giugno. Almeno su Cagliari. «Siamo passati dai 3,5 milioni del 2023 ai 4,4 di quest’anno», fa sapere Zazzara. «Un anno fa le camere vendute sono state 29.300, mentre due mesi fa siamo arrivati a quota 23.500». Non lascia certo l'amaro in bocca il tasso di riempimento a luglio: «Abbiamo chiuso con una media dell’80 per cento, più o meno come è successo a giugno».

Il dato comune

Inutile dire che l’intera Sardegna non abbia lo stesso appeal. E infatti «non tutte le destinazioni hanno performato allo stesso modo – fa notare ancora Manca -: quel tre per cento di crescita è un risultato a macchia di leopardo». Ma archiviata la stagione sarà interessante capire se sta crescendo, in termini di prenotazioni, l’Isola meno nota. In questo Cuccureddu ha chiaro il punto di arrivo: «I conti complessivi li faremo a fine stagione, prestando attenzione a cosa hanno raccolto i nostri competitor più diretti in termini di arrivi e presenze. Personalmente non farò salti di gioia se in questi mesi di picco i numeri in Sardegna saranno aumentati ancora. La saturazione non è il nostro orizzonte. Quel che serve è fare turismo tutto l’anno con una buona programmazione. Non esiste altra strada per aumentare davvero l’incidenza del turismo sul Pil e quindi la redditività del comparto».

