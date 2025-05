Vacanze, l’algoritmo tutela le bellezze della costa orientale 

Sulla costa orientale sta iniziando la stagione tra regole, divieti e la certezza di dover in primis tutelare le bellezze naturali. A Baunei l’incontro pubblico con gli operatori nautici alzerà il sipario sul “contingentamento digitale delle presenze” con tanto di biglietto d’ingresso (ancora da stabilire l’importo) da pagare al momento della prenotazione. Una novità annunciata qualche tempo fa dal sindaco di Baunei Stefano Monni, in conseguenza delle richieste dalla Regione per “l’implementazione di un sistema di prenotazione degli accessi e monitoraggio dei flussi”. «Stiamo predisponendo la piattaforma di accreditamento che presenteremo la prossima settimana, e l’incontro sarà un’occasione per chiarire tutti i dettagli legati a questa novità epocale, basata su un software creato ad hoc che consentirà ad ogni operatore che richiederà l’accreditamento di partecipare al sistema; i posti contingentati saranno assegnati a ogni operatore da un algoritmo, che rappresenta di certo una novità assoluta in Italia».

Presenze effettive

Il sistema di prenotazione digitale dovrebbe rendere effettivo il rispetto dei numeri massimi delle presenze nelle spiagge già regolamentati da anni, che anche per questa stagione prevede il numero chiuso a Cala Gabbiani (300), Cala Mariolu (700) e Cala Biriala (300). Una vera e propria rivoluzione nella regolamentazione degli accessi che avrà certamente un impatto notevole sull’intero sistema. «Stiamo parlando di un sistema complesso e costoso la cui sostenibilità è legata alla richiesta di un modesto contributo, che sarà necessario anche per rafforzare ulteriori servizi - rimarca ancora Monni - e ormai siamo a un punto di non ritorno, visto che l’Unione Europea ha preteso al ministero dell’Ambiente l’effettivo rispetto delle normative legate ai Sic». Confermato anche il numero chiuso a Cala Luna - 900 persone al massimo contemporaneamente - dove confinano Baunei e Dorgali e ogni anno scoppiano polemiche sulla gestione degli accessi. Nessuna novità per Goloritzè - interdetta alle imbarcazioni e raggiungibile solo a piedi dall’altopiano di Golgo - con massimo 250 posti prenotabili nell’app riservata.

Biderosa

«Un paradiso a numero chiuso». La presentazione non lascia margini interpretativi, campeggia nel sito internet dell’oasi di Biderosa e mette le cose in chiaro. «Qui da circa 20 anni portiamo avanti la politica degli accessi a numero chiuso», confessa la sindaca di Orosei, Elisa Farris. «Il sistema è collaudato. Possono entrare 120 auto a giornata, poco più di 20 vetture per ognuna delle 5 oasi. Poi, però, c’è pure un parcheggio esterno con una capienza di 400 auto. Quindi, si possono raggiungere le spiagge dell’oasi di Biderosa anche con una navetta».

Un approccio testato e curato nei dettagli, perseguito con convinzione e animato da un solo obiettivo. «Tutelare un luogo dall’inestimabile valore naturalistico», precisa la prima cittadina. «Di certo non lo facciamo per business. Oltretutto, nella nostra costa è l’unico sito dove adottiamo la politica del numero chiuso. In questa maniera riusciamo a far fruire questo luogo sia ai turisti sia ai residenti, in modo razionale e puntuale». Elisa Farris avvalora: «Stiamo parlando di un sito riconosciuto da “Natura 2000” (Rete che annovera i siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale). Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questi anni. Abbiamo tutelato l’oasi e, al tempo stesso, l’abbiamo valorizzata. Inoltre, cosa che non guasta, nell’oasi di Biderosa diamo lavoro a tante persone».

