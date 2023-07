Vacanze finite, il Cagliari riparte da Ranieri 

Dopo il trionfo di Bari e la serie A riconquistata sul campo, il Cagliari chiude le sue vacanze e riparte oggi da Assemini. Comincia il lungo ritiro di preparazione al campionato: prima fase in casa, il 24 la partenza per Saint Vincent fino al 4 agosto, con l’amichevole in Francia fissata per il 5. Claudio Ranieri riabbraccia una squadra molto simile a quella che aveva lasciato: una sola novità in entrata, Sulemana, altri “colpi” in arrivo, a iniziare da Jankto, ormai dato per certo. Attesa per il nerazzurro Oristanio. Non ci saranno Millico e Falco (fine contratto) e Prelec, ceduto in prestito.