Vacanze estive, un’ondata di rincari  

Conti, proiezioni, stime: si moltiplicano in vista delle vacanze i pronostici sulle spese degli italiani con un’unica certezza, per l’estate 2024 i rincari investono ogni aspetto della villeggiatura, dai trasporti agli alloggi, passando per stabilimenti, parchi e musei. Si comincia con i trasporti.

A fare i conti è il Codacons che mette in fila tutti gli aumenti, come quelli dei biglietti aerei nazionali, aumentati in base ai calcoli dell’associazione dei consumatori in un solo mese del 24,4%, e del 7,3% quelli internazionali, mentre i treni segnano un +9,3% sul 2023. Se poi si considerano solo le tariffe dei voli per la settimana centrale di agosto con destinazione le principali località di mare italiane ed estere, i rincari sono nell’ordine del +20% rispetto l’estate 2023. E in molti casi c’è lo zampino dell’algoritmo che potenzia al massimo l’effetto “cresce la domanda/sale il prezzo” un po’ su tutte le piattaforme, non solo per le compagnie aeree ma anche per i listini di hotel, case vacanze, b&b e strutture ricettive in genere, sempre per il periodo di agosto che registrano nelle principali località italiane aumenti compresi tra il +15% e il +25%.

Al mare

Più contenuti i rincari degli stabilimenti balneari, nell’ordine del +5% ad agosto, e di parchi, musei e giardini, saliti nell’ultimo mese del +2,1%. Il Codacons cita poi alcuni casi di prezzi pazzi per vacanze da super vip. C’è anche l’Isola con i 63.307 euro per Pula, 54.344 euro per una «suite presidenziale» in una struttura di Bressanone, 39.242 per una settimana su uno yacht privato a Porto Cervo, 37.492 euro per una villa a Taormina, 30.124 euro per uno chalet a Ortisei. Quasi un affare allora i 20mila euro per un biglietto aereo per Papua nuova Guinea. Intanto Consumerismo indica come anche quest’anno il mare in Albania costi la metà del suo dirimpettaio italiano: mettendo a confronto 6 note località di mare albanesi con altrettante destinazioni balneari italiane, si scopre che in media il risparmio, solo per la voce «alloggio», si attesta in Albania al 68,3%.

Il confronto

Per il secondo anno consecutivo in Italia, prevede l’osservatorio Panorama Turismo - Mare Italia, aumenta la spesa complessiva che si deve sostenere: rispetto all’estate 2022 si deve pagare il 20,5% in più, con indici di incremento ben superiori se si valuta il solo settore della ristorazione (+24,5%). Per quanto riguarda gli incrementi di prezzo relativi all’ospitalità, ai bar/gelaterie, al costo del viaggio, alle opportunità di svago e divertimento e ai servizi pubblici presenti nelle località balneari, nel biennio questi servizi hanno visto - tutti in maniera similare - aumenti attorno ai 20 punti percentuali. L’unico settore che ha apportato un aumento inferiore, pari al +16,6% sempre nel biennio, è stato quello dei servizi di spiaggia.

