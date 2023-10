Vacanze d’ottobre, a Villasimius un autunno mai visto 

Inviato

Villasimius. Ombrelloni, lettini, asciugamani, partite a racchettoni sulla battigia, in acqua bagnanti che passeggiano, barche all’ancora e nuotatori: sarà ricordata a lungo, a Villasimius, la lunga, interminabile estate 2023. Gli alberghi che hanno scommesso su un ottobre da record e sono ancora aperti fanno numeri mai visti: «Nei miei c’è il tutto esaurito», confessava giovedì Sergio Ghiani, albergatore, ex assessore al turismo e ora presidente del Consorzio turistico. «Al Falkensteiner, una struttura a cinque stelle, c’è il tutto esaurito da maggio», aggiunge. Fra quelli chiusi dal 30 settembre ci sono due giganti: il Timi Ama e il Tanka Village. «Avevamo dei lavori di ristrutturazione da avviare», spiega il direttore di quest’ultimo, Filippo Lucchini. Pentito di aver chiuso così presto? «No, avevamo tempi stretti, vogliamo riaprire per il 20 maggio. Certo, un ottobre così… il clima è super, sembra alta stagione». Solo un po’ meno confusionaria, chiassosa, affollata.

La stagione turistica, dopo tanto parlarne, si è finalmente allungata? Lucchini ritiene di sì: «Sembra che per ottobre si possano fare ragionamenti diversi rispetto al passato». Il sindaco Gianluca Dessì è d’accordo: «Siamo molto contenti, è una stagione molto positiva. Ad agosto abbiamo sì avuto un calo dell’8 per cento, ma gli altri mesi, da maggio a ottobre, sono andati benissimo. Tutti gli operatori sono soddisfatti, diversi alberghi chiuderanno a fine ottobre, qualcuno ai primi di novembre». Numeri? Impossibile averne, almeno per ora: «Sono dati gestiti dalla Regione – sospira Ghiani – e vengono sempre forniti a consuntivo. Il che, per chi lavora nel turismo, è una criticità. Una delle tante, insieme al costo e alla frequenza dei collegamenti aerei e navali e, soprattutto qui a Villasimius, alla difficoltà di reperire lavoratori stagionali a causa della mancanza di alloggi da riservare al personale». Di questi e altri problemi si discuterà, il 28 ottobre, negli Stati generali del turismo in Sardegna, convocati (non a caso), proprio qui a Villasimius, a Casa Todde: un appuntamento cui tutti, da queste parti, tengono tantissimo.

Il paese è animato: locali aperti, alcuni con ristorante attivo senza pause, turisti a spasso e ai tavolini, in giro biciclette, moto e auto, gente in attesa alla fermata del bus navetta che collega le spiagge principali, prorogato sino a fine mese, e la ztl è ancora in vigore (prorogata anche questa, per ora sino a lunedì 16 ottobre). Anche per parcheggiare in prossimità delle spiagge più rinomate siamo ancora in alta stagione: la sosta, da qualche anno a questa parte, resta a pagamento (e a prezzo pieno) sino a lunedì 30 ottobre. Qualche giorno fa se n’è lamentato un lettore de L’Unione Sarda : ha scritto di ritenere assurdo, al ventesimo giorno d’autunno, dover sborsare 10 euro per parcheggiare a Porto Sa Ruxi.

Biglietti, prezzi e numeri

Questa, dopo Punta Molentis, è la spiaggia dove il posteggio è più caro, a Villasimius: 10 euro al giorno, 6 se si arriva dopo le 16. Prezzo dimezzato per le moto, aumentato della metà per i camper. Ok il prezzo era giusto, giovedì, per 35 auto (su una ricettività massima di 150): tanti i biglietti staccati, 30 la mattina e cinque dopo pranzo. A Punta Molentis, dove oltre al biglietto per il veicolo (stessi prezzi di Porto Sa Ruxi) si paga anche un euro a persona e la capienza massima è di 200 veicoli, a mezzogiorno e mezzo c’erano 65 auto parcheggiate e cinque in attesa di pagare (operazioni rallentate perché la connessione, all’ingresso della cala, è scarsa e il pos mobile funzionava a singhiozzo): persone stimate in spiaggia, dove il numero chiuso scatta a quota 600, circa 200 persone.

Numeri importanti anche a Porto Giunco, dove il prezzo è più popolare: 5 euro per l’intera giornata. Nel primo ingresso, quello “del Timi Ama”, alle 12 i tagliandi staccati erano 70, di cui cinque per moto: 63, poco più tardi, i veicoli paganti nel posteggio più vicino alla torre saracena, che in piena estate ne accoglie fino a 600.

Nelle spiagge di cui sopra operano gli ausiliari della sosta, tutti molto gentili (a Villasimius – a differenza di quanto avviene in altre località costiere sarde – è consentito dare un’occhiata in spiaggia e poi valutare se parcheggiare o no) e regolarmente in divisa: lavorano per la Villasimius srl, concessionaria delle aree sosta per conto del Comune, che ne è il socio unico, presieduta da Michela Erdas. Gli ausiliari in servizio quest’anno sono 13, tutti stipendiati grazie ai biglietti staccati. O agli abbonamenti, riservati ai proprietari di case: prezzo, modicissimo, 30 euro per tutta la stagione.

Per molti, pagare (anche a ottobre) non è un problema. E gli altri? Le lamentele non sono tantissime ma ci sono, ammettono gli ausiliari. Ma i ribelli alla spiaggia a pagamento a Villasimius hanno alternative. A Campulongu, giovedì, nell’area con le strisce blu dove si paga al parcometro, si contavano appena quattro auto, mentre ce n’erano una trentina nel vicino sterrato, dove la sosta è gratis. Affollati anche gli altri parcheggi costieri dove si accede liberamente: per esempio Cava Usai e Campus, dove si notavano più camper che altrove.

Le auto in sosta spesso hanno targa svizzera o tedesca (i due Paesi, spiega Ghiani, «valgono il 40 per cento delle presenze straniere a Villasimius, da quando sono spariti i russi che erano arrivati a rappresentare il 15») e la maggioranza di quelle con targhe italiane, rivelano i parcheggiatori, sono a noleggio: a bordo ancora svizzeri e tedeschi, ma anche francesi o spagnoli.

«Come a Courmayeur»

Le critiche alla sosta a pagamento sino a fine mese? Il sindaco Dessì le respinge al mittente: «Da anni – dice – offriamo servizi (parcheggi, navetta, servizi in spiaggia) fino a fine ottobre perché ormai da anni non si registrano cali tali da giustificare una sospensione prima». Poco conciliante anche Ghiani: «Chi si lamenta faccia un giro a Madonna di Campiglio, Courmayeur o Sestriere. Si paga ovunque. Il problema, semmai, è spendere bene i soldi che si incassano».

Da Livio Carboni, consigliere comunale d’opposizione, arriva un monito: «I parcheggi a pagamento non siano solo un mezzo per fare cassa. Il vero obiettivo, accanto alla tutela delle spiagge, coi loro ecosistemi delicati, dovrebbe essere un modo per garantire l’accesso a tutti, a rotazione. Sarebbe meglio pensare a sistemi diversi, tipo l’ingresso su prenotazione». Chissà.

Intanto per quest’anno l’esempio di Villasimius ha contagiato la confinante Castiadas: anche lì, per le spiagge, si parcheggia a pagamento sino a fine mese.

