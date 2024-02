Vacanze di lusso a scrocco: caccia all’uomo 

Da tre anni scrocca soggiorni in alberghi cagliaritani e resort in costa, depositando al momento del check-in un documento d’identità falso e una carta di credito rilasciata da una banca di Singapore ad una società inattiva, ma poi il pagamento non viene autorizzato. Di fatto, l’anonimo truffatore svanisce nel nulla lasciando agli albergatori “stecche” da migliaia di euro e la fotocopia di un documento d’identità la cui foto non è quella del vero titolare. Tre i casi già denunciati, per un totale di circa 5.500 euro.

Le indagini

Due denunce sono arrivate nell’estate 2022, un’altra nella primavera dell’anno scorso, facendo aprire tre procedimenti penali affidati ciascuno a un pubblico ministero diverso. È stato grazie alla polizia giudiziaria che, trovato nella modalità della truffa il filo conduttore comune, è stato possibile unire i procedimenti e scoprire che i documenti d’identità utilizzati per le truffe erano tutti falsi: o meglio, il nome indicato nelle generalità era sempre diverso, ma la fotografia sul documento era sempre della stessa persona. Collegata ai veri documenti, al momento della registrazione, erano state depositate alcune carte di credito rilasciate da banche con sede a Singapore o in altre nazioni asiatiche, intestate a società estere da tempo inattive. Nessuna carta, però, risultava rubata né disattivata, ma qualsiasi transazione non veniva consentita.

La truffa-fotocopia

Lo schema del raggiro è sempre identico, così come accertato dagli investigatori della Procura. L’uomo (descritto come un 45-50enne, con l’accento sardo e vestito alla moda) si è presentato, dopo aver prenotato, in due hotel cagliaritani e in un resort di lusso a Pula, registrandosi regolarmente per qualche notte e usufruendo del ristorante e dei servizi dell’albergo. Poi, finito il periodo di soggiorno concordato, semplicemente è andato via senza fare il check-out. Solo dopo, i responsabili della struttura hanno scoperto che la carta di credito registrata non consentiva operazioni e che l’identità riportata nel documento non era quella vera. Da qui la denuncia, in qualche caso accompagnata dal video della reception che immortala il volto del truffatore. In uno degli episodi il conto ammontava a 2700 euro, in un altro a circa 1200. Alla fine si parla di circa 5500 euro in raggiri, ma il sospetto è che lo schema sia stato usato anche per altre truffe in varie zone turistiche dell’Isola, non approdate ai magistrati cagliaritani. Le indagini sono in corso e si tenta di dare un nome all’autore dei raggiri.

