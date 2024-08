Vacanze culturali per i cagliaritani 

Sotto il sole dell'estate i cagliaritani si preparano a partire, spinti da un’irrefrenabile voglia di conoscere nuovi luoghi e ritrovare affetti cari. Una recente indagine di Changes Unipol, elaborata da Ipsos svela che le vacanze dei cittadini saranno dominate da un mix di cultura e legami familiari, con un’attenzione particolare ai pagamenti digitali e un notevole uso dell’aereo, rispetto all’auto, come mezzo di trasporto.

Quasi la metà dei cittadini del capoluogo (48%), infatti, predilige le vacanze culturali, una scelta che li distingue nettamente dal resto del Paese, dove la media è inferiore. Questo dato riflette un interesse marcato per città, borghi e zone archeologiche, che superano persino le tradizionali vacanze al mare, preferite dal 35% dei cagliaritani, rispetto al 53% della media nazionale.

La principale motivazione per partire resta comunque la visita a parenti e amici: il 24% dei vacanzieri mette al primo posto questo aspetto, contro il 15% della media italiana. Insomma, con un approccio equilibrato tra cultura, famiglia e modernità, i cagliaritani si apprestano a vivere un’estate intensa e ricca di esperienze.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, il 59% dei residenti sceglie l’aereo per i propri spostamenti, una preferenza che riflette la necessità di collegamenti rapidi e la praticità degli aeroporti. Solo il 29% opta per l'auto, una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale.Mentre in termini di alloggio, quasi la metà dei viaggiatori (48%) sceglie hotel, bed&breakfast e agriturismi, mentre il 18% preferisce soggiornare da parenti e amici. Inoltre, il 45% prenota le vacanze su internet, evidenziando una crescente fiducia nelle piattaforme online.

I cagliaritani si distinguono anche per la loro serenità riguardo alle condizioni meteorologiche. Solo un terzo di loro (31%) è preoccupato per il meteo, una percentuale inferiore rispetto ad altre città italiane. Chi ha delle preoccupazioni teme principalmente il caldo eccessivo (29%) e l’affollamento dei luoghi turistici (25%). Durante le vacanze, la maggior parte dei cagliaritani (57%) preferisce utilizzare le carte di pagamento, seguite dai contanti (21%) e solo una minoranza (2%) usa il cellulare. La scarsa necessità di dispositivi di telepedaggio (6%) riflette infine una minore frequenza di viaggi in autostrada.

RIPRODUZIONE RISERVATA