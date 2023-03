Vacanza di 5 giorni? 2.000 euro 

Bruciare i tempi per prenotare una vacanza in Ogliastra potrebbe essere cosa buona e giusta nel nome del risparmio. Sul collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax, di cui nei giorni scorsi è stata annunciata la proroga semestrale, Grimaldi offre il pacchetto famiglia a 702,80 euro andata e ritorno. Al netto del risparmio rispetto al last minute, l’acquisto dei ticket per i viaggi presenta comunque costi superiori del 33 per cento rispetto al 2017, quando la tratta veniva assicurata da Tirrenia. Evidente che il caro carburante (soprattutto) abbia fatto impennare i costi, che inevitabilmente si scaricano sulle tasche dei vacanzieri. La simulazione dei viaggi è condotta su una famiglia di quattro persone (due adulti e due bambini) che s’imbarca il 22 luglio alle 20 dal porto laziale (rientro da Arbatax cinque giorni dopo alle 2 del mattino), prenotando una cabina interna con quattro letti e posto auto (Fiat Multipla).

Stima dei costi

Sul totale di 702,80 euro incidono per 543,40 euro i costi netti e per 159,40 i diritti fissi. La compagnia offre pure l’opportunità di pagare il pacchetto con tre rate da 234,27 euro. Oltre i costi di trasporto la famigliola di quattro persone deve prenotare un alloggio in una delle tante strutture ricettive. Se volesse acquistare cinque giorni soggiornando in una casetta in legno di un campeggio di Tortolì la spesa media per quel periodo di media stagione si aggira intorno ai 130 euro a notte, tralasciando alcuni servizi extra che però incidono un’inezia sulla spesa complessiva. Per cinque notti la stima del soggiorno si aggira tra i 650 e i 700 euro. Che, sommati ai 702,80 del traghetto, portano la spesa verso i 1.400 euro. Con tutte le altre spese annesse al viaggio la famiglia di quattro persone che sceglie la terra della longevità per la sua vacanza di cinque giorni dovrebbe preventivare una spesa di almeno 2.000 euro.

Handicap trasporti

Dal 2011 l’aeroporto di Tortolì è chiuso e qui si arriva solo dalla porta del mare e tramite strade tutt’altro che confortevoli. Anche perché il traffico maggiore in entrata proviene dal nord Sardegna, con i turisti del nord Italia che sbarcano tra Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci. Il transito sulla 389, che collega Nuoro e l’Ogliastra, non è una passeggiata salutare. L’asse viario è ad alta intensità di traffico eppure, benché su quel tratto i rischi siano elevati, la priorità annunciata sul Libro bianco, analisi tecnico scientifica elaborata da Uniontrasporti, è di secondo livello. Senza contare che una volta lasciata alle spalle la statale c’è un altro percorso (la provinciale 27) irto di ostacoli.