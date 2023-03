Vacanza da sogno ma le strutture sono abusive 

In realtà non verrebbe contestata la sola “pulizia del terreno”. Le infrazioni rilevate dai forestali, da quando si apprende dall’ordinanza, riguardano «la realizzazione di una staccionata in legno e alcuni pilastri in granito per il sostegno dei cancelli di accesso, una area attrezzata di 3800 metri quadrati con tanto di passaggi pedonali in ghiaia e pianelle in marmo, panchine, un prato verde con tanto di impianto di irrigazione e messa a dimora di alcune piante estranee al contesto di Porto Pino». Si contesta anche la realizzazione di «un’area dedicata all’atterraggio di un elicottero con tanto di “H” evidenziata con piastrelle in marmo» visibile dall’alto in un area dove nidificano i fenicotteri e non possono atterrare gli elicotteri se non in situazioni di estrema urgenza. «Il mio cliente ha messo un paio di mattonelle senza pensare che potessero impattare con l’ambiente – precisa l’avvocato Sini – ad oggi non è mai atterrato alcun elicottero». L’elenco delle contestazioni è ancora lungo. Sul terreno c’è anche «una piscina in pvc di 9,50 metri con struttura autoportante in acciaio rivestita con listelli di legno con zona rialzata a filo acqua pavimentata con listelli in legno, con rampa d’accesso, e gradini in pietra». C’è anche «una tettoia sorretta da sei pilastri in granito ancorati al terreno tramite dei plinti in calcestruzzo e nella parte sottostante, in un’area totale occupata compresi gli oggetti secondari per un totale di 88 metri quadri, sono stati realizzati un barbecue, un piano da lavoro in granito con elementi prefabbricati in calcestruzzo». Si parla anche l’ampliamento di un laghetto esistente dove sarebbero stati posizionati a contorno alcuni massi e sarebbe stato anche realizzato un canale di collegamento allo stagno.

Quando ormai l’imprenditore Angelo Romano e sua moglie Pinuccia Gambula stavano per completare i lavori e la casa era già promossa sui siti on line con tariffe da 5 stelle e con tanto di foto di tutte le strutture a disposizione, il Comune di Sant’Anna Arresi ha emesso un’ordinanza che lascia poco spazio ai dubbi: dopo gli accertamenti da parte del Corpo forestale dell’Ispettorato di Iglesias e della stazione di Sant’Antioco, si dovranno sospendere i lavori, demolire le opere realizzate senza autorizzazione e si dovrà ripristinare l’area. Per i due proprietari una doccia fredda: «I miei clienti hanno agito in buona fede – dice l’avvocato Alessandro Sini – pensando che la pulizia di quel terreno non comportasse infrazioni».

Un’area attrezzata di tutto punto per una vacanza indimenticabile nella villa di lusso: piscina, area barbecue e una piazzola per un possibile atterraggio di elicotteri. Il tutto realizzato a Corrumanciu, in un sito ad interesse comunitario all’interno dell’area del parco geominerario a ridosso dello stagno di Is Brebeis a Porto Pino ma con un dettaglio non trascurabile: le strutture accanto alla villa sarebbero abusive.

Un’area attrezzata di tutto punto per una vacanza indimenticabile nella villa di lusso: piscina, area barbecue e una piazzola per un possibile atterraggio di elicotteri. Il tutto realizzato a Corrumanciu, in un sito ad interesse comunitario all’interno dell’area del parco geominerario a ridosso dello stagno di Is Brebeis a Porto Pino ma con un dettaglio non trascurabile: le strutture accanto alla villa sarebbero abusive.

Gli accertamenti

Quando ormai l’imprenditore Angelo Romano e sua moglie Pinuccia Gambula stavano per completare i lavori e la casa era già promossa sui siti on line con tariffe da 5 stelle e con tanto di foto di tutte le strutture a disposizione, il Comune di Sant’Anna Arresi ha emesso un’ordinanza che lascia poco spazio ai dubbi: dopo gli accertamenti da parte del Corpo forestale dell’Ispettorato di Iglesias e della stazione di Sant’Antioco, si dovranno sospendere i lavori, demolire le opere realizzate senza autorizzazione e si dovrà ripristinare l’area. Per i due proprietari una doccia fredda: «I miei clienti hanno agito in buona fede – dice l’avvocato Alessandro Sini – pensando che la pulizia di quel terreno non comportasse infrazioni».

Le contestazioni

In realtà non verrebbe contestata la sola “pulizia del terreno”. Le infrazioni rilevate dai forestali, da quando si apprende dall’ordinanza, riguardano «la realizzazione di una staccionata in legno e alcuni pilastri in granito per il sostegno dei cancelli di accesso, una area attrezzata di 3800 metri quadrati con tanto di passaggi pedonali in ghiaia e pianelle in marmo, panchine, un prato verde con tanto di impianto di irrigazione e messa a dimora di alcune piante estranee al contesto di Porto Pino». Si contesta anche la realizzazione di «un’area dedicata all’atterraggio di un elicottero con tanto di “H” evidenziata con piastrelle in marmo» visibile dall’alto in un area dove nidificano i fenicotteri e non possono atterrare gli elicotteri se non in situazioni di estrema urgenza. «Il mio cliente ha messo un paio di mattonelle senza pensare che potessero impattare con l’ambiente – precisa l’avvocato Sini – ad oggi non è mai atterrato alcun elicottero». L’elenco delle contestazioni è ancora lungo. Sul terreno c’è anche «una piscina in pvc di 9,50 metri con struttura autoportante in acciaio rivestita con listelli di legno con zona rialzata a filo acqua pavimentata con listelli in legno, con rampa d’accesso, e gradini in pietra». C’è anche «una tettoia sorretta da sei pilastri in granito ancorati al terreno tramite dei plinti in calcestruzzo e nella parte sottostante, in un’area totale occupata compresi gli oggetti secondari per un totale di 88 metri quadri, sono stati realizzati un barbecue, un piano da lavoro in granito con elementi prefabbricati in calcestruzzo». Si parla anche l’ampliamento di un laghetto esistente dove sarebbero stati posizionati a contorno alcuni massi e sarebbe stato anche realizzato un canale di collegamento allo stagno.

Area Sic

L’avvocato Sini tiene a precisare che il suo cliente «non riteneva che la pulizia del terreno, che pareva una discarica, comportasse queste infrazioni e che le opere realizzate in tutta la zona potessero impattare con l’ambiente. Essendoci però dei vincoli previsti dall’area Sic si adopererà per ripristinare e bonificare tutto come previsto dalla legge». Resta da capire come nessuno si sia accorto di nulla durante la fase di realizzazione: «C’è un’ordinanza di ripristino dei luoghi a seguito dell’accertamento della forestale per dei manufatti esterni all’abitazione realizzati senza autorizzazioni in area Sic in cui sono presenti dei vincoli – si limita a ribadire la sindaca di Sant’Anna Arresi Teresa Diana - alla scadenza dei termini verificheremo se le demolizioni son state portate a termine correttamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata