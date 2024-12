Vabbo Natale fa il pienone di visitatori 

Cancelli aperti da sabato al Vabbo Natale di Sinnai, giunto alla settima edizione in una veste totalmente rinnovata con i mercatini di natale, il presepe, la mostra degli antichi abiti tradizionali di Sinnai, una nuova casa di Babbo Natale e una grande novità: una pista di pattinaggio su ghiaccio aperta tutti i giorni.

Sabato all’apertura c’è stato in pienone. Si andrà avanti sino al 22 dicembre nella sede del Vab Sinnai, su un’area di 5mila metri quadrati della zona industriale.Tanto intrattenimento per adulti e bambini in una zona interamente dedicata agli spettacoli che si svolgerà ancora in tutti i weekend di dicembre. Ma anche tanta solidarietà e iniziative a sostegno di numerose associazioni, presenti con i loro stand. All’apertura del Vabbo anche Radiolina con la diretta “On air” e con il dj set che ha animato e raccontato l’evento coinvolgendo in interviste organizzatori e visitatori. (r. s.)

