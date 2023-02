Vab: «Pronti a volare in Turchia» 

Il preallarme è già scattato: i volontari della Vab Sinnai sono pronti per un’eventuale chiamata per la Turchia in soccorso dei terremotati. «Non in partenza», mette le mani avanti Claudio Moriconi, presidente dell’associazione: «Tutto dipende da quello che decide il Dipartimento della Protezione civile. Non abbiamo ancora ricevuto nulla di ufficiale. Noi comunque ci teniamo pronti per ogni emergenza. Siamo specializzati nel settore logistico con l’uso di tende di emergenza. In questo periodo – aggiunge Moriconi – siamo pronti anche per le emergenza in Sardegna, legate soprattutto alla neve e alle piogge. Noi ci siamo, come sempre».

La “Vab Sinnai” è un’associazione di volontariato di Protezione civile: nata 12 anni ha finora avuto un unico presidente: Claudio Moriconi. «Attualmente – dice quest’ultimo – gli iscritti alla nostra associazione sono 86: più donne che uomini. Ovviamente non tutti possono dare la disponibilità a tempo pieno. In questi anni l’associazione è cresciuta anche professionalmente: abbiamo preso parte a tantissimi attività di protezione civile, compresa l’emergenza scattata col Covid. Ci occupiamo anche di prevenire il fenomeno del randagismo». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA