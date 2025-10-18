Va via un medico, 1.500 pazienti “scoperti” Puddu: preoccupato 

Uno dei medici di base che negli ultimi anni hanno gestito l’ambulatorio a Settimo San Pietro si è dimesso per fare il pediatra in altra sede, e 1.300 utenti si ritrovano senza un medico di base, mentre altri 150 saranno assistiti dagli altri medici base che operano in paese. Una situazione preoccupante.

Tanti settimesi si sono rivolti alla Asl e al sindaco Gigi Puddu.«La situazione – ammette quest’ultimo – ci preoccupa: numerosi cittadini mi hanno immediatamente espresso la loro preoccupazione per il mancato invio di un nuovo medico da parte della Azienda sanitaria competente per il nostro territorio». A questo proposito, in qualità di sindaco e quindi di autorità sanitaria locale, ieri mattina Puddu ha inviato una nota al commissario straordinario della Asl di Cagliari. Cosa ha scritto? «Ho chiesto di provvedere urgentemente alla sostituzione del medico di base a Settimo San Pietro».

«Gli utenti iscritti e seguiti dal dottor Sandro Putzu – ricorda il primo cittadino – sono 1.500. Mi risulta che qualcuno sia riuscito ad avere spazio con altri medici, ma la gran parte si è ritrovata improvvisamente priva dell’assistenza di un medico di famiglia: fra questi, molti sono anziani e affetti da gravi patologie, e rischiano di vedere gravemente compromesso il loro diritto alla salute. Attendiamo una risposta, soprattutto un immediato intervento risolutivo del commissario straordinario». (r. s.)

