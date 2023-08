Va via la pediatra, bimbi senza medico 

È di nuovo emergenza per l’assistenza medica per bambini e ragazzi. Daniela Carta, che aveva preso servizio nel paese da poco più di quattro mesi in sostituzione della pediatra titolare, ha chiesto trasferimento e, dice il sindaco Gabriele Littera, «per quanto la pediatra la situazione è tornata a essere grave». Va meglio nell’ambito della medicina di base per gli adulti, che con cinque sanitari in servizio (fino a luglio del 2022 erano sei) registra un livello di assistenza accettabile, come conferma lo stesso Littera. «Come medici di base il numero di sanitari è sufficiente. Certo se avessero meno pazienti a carico, visto che alcuni di loro assistono anche 1700-1800 cittadini, lavorerebbero meglio, ma bisogna considerare la situazione generale della medicina di base nella Sardegna, dove ci sono interi paesi senza l’ombra di un medico».

L’attesa

La situazione, per quello che riguarda sia i pediatri di libera scelta che la medicina di base, è in evoluzione. È di qualche settimana il bando pubblicato dalla Asl del Medio Campidano riguardo alle sedi carenti, compresa quella di Serramanna, per i pediatri di libera scelta. Sempre la Asl del Medio Campidano, ha pubblicato una manifestazione d’interesse per l’affidamento di un incarico provvisorio di assistenza primaria proprio a Serramanna, in sostituzione di Silvia Pusceddu, una dei cinque medici di base operanti nel paese. «Non abbiamo notizia sull’esito dei due procedimenti», rileva Littera, che non nega le difficoltà. «C’era da integrare i pediatri del nostro territorio, Carta ha chiesto trasferimento nel Cagliaritano già qualche settimana. Lei opera nel suo ambulatorio di Sestu ed è li che continua a visitare i suoi piccoli pazienti. Di fatto, quindi, non c’è una pediatra».

La situazione

L’emergenza medici di base, nel paese, si era manifesta a luglio 2022, quando erano venuti a mancare quasi contemporaneamente 3 dei 6 medici di famiglia operanti nel paese: Domenico Serratore (andato in pensione), Federica Casula e Angela Sanna che avevano chiuso gli ambulatori per trasferirsi altrove. La falla enorme di 3 mila pazienti senza assistenza di base, era stata tamponata dai medici restanti (Bruno Garau, Maria Cristina Todde e Maria Assunta Cancedda) e dalla messa a disposizione, nella prosecuzione del turno, dalle guardie mediche Diego Tevere e Marco Meloni. «Successivamente sono arrivati Aresti e la stessa Pusceddu, che però cessa il servizio il 27 agosto. L’auspicio è che ci possa essere la sua sostituta», conclude Littera.

