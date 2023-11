Va via la corrente, interviene l’Enel 

Una serie di blackout ha colpito Guspini e Pabillonis, causando disagi tra i residenti. A Pabillonis, in via Piscinas, un cavo spezzato ha provocato la mancanza di elettricità in diverse case lunedì dalle 11 del mattino. Gli interventi dei tecnici Enel, sollecitati d numerose segnalazioni, hanno ripristinato la normalità solo in tarda serata. A Guspini, in via Montevecchio, un cavo sospeso che scintillava ha creato problemi ai residenti della zona: anche qui intervento risolutivo dell’Enel. Dalla parte opposta della cittadina, nelle vie Alghero, Oristano, Nuoro, l’elettricità è mancata dalle 2 del mattino di ieri; il ripristino a metà mattinata.

Enel ha programmato interruzioni di elettricità per altri interventi a Pabillonis domani dalle 9 alle 16 e a Guspini da domani a venerdì: dalle 7,30 alle 19 divieto di transito e sosta in via G. B. Tuveri. (g. g. s.)

