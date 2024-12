va in svantaggio, rimonta e alla fine vince: l’olbia è tornata e punta alla salvezza 

Olbia 2

terracina 1

Olbia (4-2-3-1) : Di Chiara; Arboleda, Marie-Sainte, Pani, Yanovskyy; Staffa (40’ st Lucarelli), Rizzo; De Grazia, Marroni (29’ st La Rosa), Costanzo (25’ st Caggiu); Furtado. In panchina Rizzitano, Gonzalez, Rizzi, Bertini, Chazarreta, Brancato. Allenatore Zé Maria.

Terracina (4-3-3) : Truppo; Rustichelli (33’ Accieto), Vecchio, Franco, Esposito (29’ st Ronci); Sadaj (15’ st Capone), Pecchia, Martino; Mauti (22’ st Riccio), Dorato, Tonni. In panchina Truppo, Rosato, Di Lazzaro, Cannatella. Allenatore Palo.

Arbitro : Gallo di Bologna.

Reti : pt 46’ Dorato; st 3’ De Grazia, 24’ Furtado.

Note : ammoniti Arboleda, Furtado (O), Mauti e Pecchia (T).

Olbia. De Grazia e Furtado replicano a Dorato e l’Olbia “ribalta” il Terracina al “Nespoli” infilando il quarto risultato utile consecutivo e balzando al quattordicesimo posto in classifica, a -4 dalla salvezza.

Lo scontro diretto della 14ª giornata di Serie D premia la squadra di Zé Maria. Contro un avversario che ama le ripartenze, i bianchi giocano un primo tempo modesto: la prima azione degna di nota la confezionano a ridosso della mezz’ora, da break di Costanzo, con De Grazia che da buona posizione spara fuori. A ridosso dell’intervallo il vantaggio ospite, siglato da Dorato complice la dormita generale dei galluresi con la testa già negli spogliatoi.

Tempo 3’ nella ripresa, però, l’Olbia pareggia i conti con De Grazia. Dall’altra parte Di Chiara salva il risultato opponendosi a Mauti a botta sicura, sulla respinta Dorato manda alle stelle (9’). Non falliscono invece il colpo Furtado, che al 24’ sigla il sorpasso dei bianchi, né Di Chiara, che al 90’ si supera su Ronci permettendo all’Olbia di festeggiare al triplice fischio. «Sono contento per il risultato, che da quando ci sono io è il terzo utile di fila, ma non per il gioco», dice Zé Maria: «La mia squadra non può soffrire così, deve agire, non reagire. La vittoria al “Nespoli” mancava da marzo, ma non possiamo avere paura di giocare in casa». Fortuna vuole che sabato l’Olbia sia impegnata fuori con la Sarnese.

