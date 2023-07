Va in scena Ombreggiando: 1.800 ombrelli colorati in città 

Sono oramai divenuti un segno distintivo ed identitario dell’estate di Iglesias, apprezzato da tutti i visitatori ed entrato di diritto nella tradizione dei decori urbani della stagione calda. Da “notteggiando” ad “ombreggiando” i passi non sono lunghi e numerosi, contraddistinti da un percorso che da via Matteotti conduce fino al quartiere di Sa Costera; una passeggiata all’ombra di mille ombrellini colorati, anzi mille e ottocento ad essere precisi. «Il numero degli ombrellini previsti – rivela l’assessore al Decoro urbano Francesco Melis – per quest’estate è cresciuto, oltre alle tradizionali vie che ospitano da anni questi particolari addobbi, molte altre strade e piazze presenteranno le decorazioni. L’idea è quella di creare un percorso, “ombreggiando” da Corso Matteotti alle via di Sa Costera. I colori scelti per gli ombrellini non sono una casualità; rappresentano i colori delle fazioni degli antichi quartieri iglesienti. Inoltre quest’anno in via Mercato Vecchio (piazza delle Poste) sono stati collocati tutti di colore rosso e blu, per festeggiare la risalita del Cagliari nella massima serie e per onorare anche i colori sociali della nostra squadra cittadina».

Melis anticipa alcune sorprese: «Stiamo preparando un allestimento speciale per tutta la via Azuni, la via del commercio, e predisponendo il posizionamento di un ombrello gigante in una delle piazze del centro storico».

