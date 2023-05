Va in scena la sfida fra le due regine 

Non sarà una semplice passerella. Frosinone e Genoa, già promosse in Serie A, si affrontano domani allo Stirpe (ore 16.15) in una gara che può valere il primato. Alla squadra di Grosso basterà soltanto 1 punto per concludere la stagione al comando con una giornata di anticipo. I ciociari, in testa sin dalla 10ª giornata, vogliono mettere la ciliegina sulla torta e alzare l’ambita Coppa Nexus al termine del match davanti ai 16 mila dello Stirpe, per l’occasione sold out.

Genova in festa

È stata una settimana di grandi festeggiamenti in casa Genoa dopo la conquista della promozione aritmetica ad un anno di distanza dalla retrocessione. I rossoblù, vincendo domani a Frosinone, si porterebbero a quota 73, ovvero a -1 dalla vetta, rimandando così all’ultima giornata il discorso per il primo posto. Di sicuro entrambe hanno dimostrato nel corso della stagione di meritare quelle posizioni di classifica per la costanza nei risultati e per il rendimento mostrato.

Il primo posto, oltre al prestigio del trofeo, può valere diversi milioni di diritti TV spartiti in base alla classifica e ai punti conseguiti a fine campionato. Risorse che le due regine potrebbero investire per allestire organici da Serie A.