Va in scena la protesta contro l’assalto eolico tra striscioni e flash mob 

«No alle aree idonee». Lo Sveglione è stata una festa per i militanti del Presidio del popolo sardo, che tra martedì pomeriggio e fino alle prime luci dell’alba di ieri hanno dato vita a Cagliari al loro Capodanno alternativo contro l’assalto eolico sferrato dalle multinazionali dell’energia alla Sardegna e in difesa dei principi della Pratobello 24.

Mobilitazione

Nel pomeriggio della vigilia hanno proposto un flash mob. Hanno infatti marciato compatti, componendo con le lettere nere stampate sulle pettorine gialle che indossavano, la scritta “No aree idonee”, da via Roma fino a piazza Garibaldi, passando per via Manno e sostando sotto il Bastione per parlare con i cagliaritani, incuriositi dall’insolita (e pacifica) protesta. «Siamo qui anche oggi, in un giorno di festa, in cui la Sardegna è stata inondata di finanziamenti per il Capodanno, concessi forse per anestetizzare questa protesta», ha detto Davide Fadda, attivista del presidio. «Ma quello di cui non si rendono conto tanti sardi, a cominciare dalla nostra classe politica, è la gravità della situazione. È arrivata un'altra nave carica di pale eoliche, col suo carico di morte, a Oristano. Ma non colpirà solo Oristano: colpirà tutta la Sardegna e il cuore di ogni sardo».

«Carlo Feroce »

La comitiva ha sostato davanti al palco dei concerti, nel Largo, ricevendo apprezzamento e applausi dalle maestranze che stavano allestendo gli ultimi dettagli. Quindi, sotto la statua di Carlo Felice, ribattezzato Carlo Feroce, Gian Franco Cau ha annunciato: «Dal 7 gennaio saremo impegnati su due fronti. Fino al 15, tutte le notti dalle 23.30 circa alle 4.30 del mattino ci sarà lo scarico di tutte le pale eoliche arrivate a Cagliari, nel Porto Canale. Un'altra nave ancora più grande è ancorata con un enorme carico di pale eoliche al porto di Santa Giusta. È tempo di incontrarci per decidere qualcosa: stare a casa e guardare non è nell'indole di noi del Presidio permanente. Di altri forse sì».

Al Bastione

Lo striscione “No Aree idonee” esposto al culmine della scalinata del Bastione ha fatto un certo effetto a chi era uscito di casa alla ricerca di un aperitivo. Il flash mob inneggiante alla Sardegna è stato una sorta di ultimatum a quei sardi indecisi: «Manifestiamo contro l'invasione delle multinazionali dell’energia e abbiamo scelto un giorno di festa in cui ci sono diversi eventi», ha spiegato Beatrice Onnis, attivista di Arbus. «È un modo per far sentire la nostra voce, perché questo assalto sta distruggendo la nostra terra. La terra è di tutti, anche di coloro che non manifestano, anche di quelli che stanno seduti in poltrona e non si rendono conto della grande tragedia che sta attraversando il nostro popolo».

Il cenone

Il Presidio del popolo sardo ha atteso la mezzanotte sotto il Palazzo del Consiglio regionale, in via Roma, dove i militanti si sono poi ritirati in tenda per riposare. «L'esempio dell'attracco della nave carica di pale a Oristano dimostra che non possiamo abbassare la guardia», chiosa Francesco Marras, attivista di Guspini. «Un giorno come questo per noi è importante perché può rappresentare l'inizio di una battaglia che potrebbe essere ancora più impegnativa, molto più dura perché le garanzie di preservare la Sardegna non ci sono. Ci sono invece molti varchi nella legge appena approvata, ci sono le spade di Damocle delle impugnazioni che può fare il Governo. Quindi rischiamo davvero di trovarci una Regione senza strumenti per poterla salvaguardare. Noi vogliamo evitare il Far west che incombe sulle nostre teste, sulla nostra Isola, e siamo qui per ricordarlo a tutti: di fronte a questi problemi non possiamo sicuramente restare indifferenti». La trasferta di “protesta”, però, non ha privato i militanti del cenone, quest’anno di sicuro caratteristico. Ogni militante ha portato qualcosa da mangiare. Non pietanze di tutti i giorni, ma prelibati arrosti di maiale, agnello e cinghiale. Poi dolci e vino sardo di ogni provenienza e qualità. Ma la rivolta è rimasta il cuore della serata, tra la curiosità dei passanti.

