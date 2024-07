Va in scena la mietitura tradizionale 

Sono le nostre radici che ci permettono di spiccare il volo. La famiglia Mereu quelle radici le ha salde nel mondo dell’agricoltura, una passione da trasmettere in famiglia e fuori. Per questo, da oltre vent’anni organizzano la cerimonia della mietitura tradizionale, nel loro terreno nelle campagne di Sestu: l’ultima volta c’erano più di trecento persone.

«Questa è la mia vita», conferma Ignazio Mereu, l’attuale componente più anziano della famiglia: ottant’anni, tutti passati in campagna. «Quand’ero bambino ho visto questi macchinari e mi sono appassionato. Il primo amore è stata la mietilega», ovvero una macchina che raccoglie le fasce di grano e le lega insieme: «La seguivo incantato, mi pareva una magia. Poi è arrivata anche la mietitrebbia, anche più bella».

Un passo per volta

Mereu ha un’energia che non finisce mai, come le piante del suo vivaio: «Vivere vuol dire fare, crescere un passo alla volta. Ho comprato i primi cavalli, poi le prime macchine, col tempo i terreni. Infine mi sono messo in testa di realizzare questo vivaio, dove abbiamo anche piante d’appartamento, pure le stelle di Natale». Un uomo con valori chiari: «Ho sempre detto ai miei figli di essere sinceri e di non fare debiti. Il mio hobby è la famiglia», dice ridendo, gesticolando e toccando continuamente l’interlocutore. Quattro figli, Davide, Maurizio, Gabriele e Silvio, e tanti nipoti. «L’idea della mietitura invitando tutti», racconta Gabriele, «è venuta spontanea in famiglia, difficile dire chi ci abbia pensato per primo».

Come una festa: «L’aspetto più bello è che c’erano tanti bambini, famiglie, gli amici della Pro Loco con i loro costumi, il parroco di San Giorgio don Sergio Manunza che ha benedetto il raccolto, il presidente del Consiglio comunale, Antonio Manca. La prima volta l’abbiamo fatto più di vent’anni fa, ed è andato sempre crescendo. L’ultima volta, a fine giugno, abbiamo iniziato raccogliendo le spighe a mano, per non dimenticare che una volta si faceva così. Poi sono arrivate le vecchie macchine meccaniche. Infine abbiamo servito anche un rinfresco».

Un saggio di storia

Una lezione di agricoltura, ma anche di storia: «Il valore dell’utilizzo dei metodi antichi è anche la passione, il desiderio di trasmetterlo». E di passioni in questa famiglia ce ne sono tante. Per esempio, la collezione di Ignazio: più di cinquanta fra trattori e furgoni d’epoca. «Il più vecchio è del primo Novecento, funzionano tutti. Li rimetto in sesto e li uso sul lavoro, ma quelli più antichi li porto anche alle manifestazioni». O il campo estivo per bambini, dove possono stare vicino agli animali: polli, galline, pavoni, pony, caprette. «Così imparano fin da subito a stare a contatto con la natura. Raccolgono le uova, toccano la frutta, le piante, gli animali, perché noi siamo parte della natura», continua Gabriele, che aggiunge: «Crescere in questo ambiente è stato bello e salutare. Non ho mai avuto dubbi, anzi voglio fare sempre di più».

La lezione ai discendenti

Un destino che comunque non è segnato. «Sono nato figlio e nipote di contadini, cresciuto in mezzo alla terra. Ma ai miei figli ho sempre detto di studiare e di fare quello che si sentivano», ricorda Ignazio: «Ho fatto solo le elementari, ma mi ricordo tutto. E mi piace sempre imparare». Tra le piante e i fiori del vivaio cammina già la terza generazione, rappresentata da Simone, 17 anni, uno dei nipoti: «Anch’io voglio fare questo lavoro, stare in mezzo alle piante».



