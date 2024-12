Va in scena il grande calcio giovanile da domani al centro di Sa Rodia 

Sarà un weekend di grande calcio al femminile quello in programma a partire da domani fino a domenica. Il Centro di formazione federale “Tino Carta” di Sa Rodia a Oristano ospita la prima edizione del prestigioso “Trofeo Sardegna Woman”. Il torneo – organizzato dalla società Esseci Sigma Cagliari, in collaborazione con la Athlos/Costa Tournaments, con il contributo dell’assessorato Sport e Cultura della Regione – è riservato alle calciatrici della categoria U17, quelle che nel 2008 hanno compiuto quattordici anni.

La formula

Sono cinque le squadre partecipanti: Cagliari Calcio, Juventus, Roma, Atletico Uri e COS Sarrabus Ogliastra si affronteranno in un girone unico, con gare di sola andata (dirette da un singolo arbitro della Figc/Aia) da due tempi di venticinque minuti ciascuno. Non sono previsti tempi supplementari, né i rigori in caso di parità al termine di ciascuna gara. Nel caso di parità di punteggio nel girone al termine del quinto turno di gare, si terrà conto degli scontri diretti. La vincitrice del girone al termine delle dieci gare si aggiudicherà l’ambito trofeo. Le prime sfide in programma domani vedranno di fronte Roma e COS (alle 17) e Cagliari-Atletico Uri (alle 18,30). Riposerà invece la Juventus, che esordirà sabato contro la COS. Il torneo, oltre alla partecipazione di tante giovani promettenti calciatrici, vedrà tra le fila della Juventus del tecnico Luca Scarcella anche Dorotea Del Piero, figlia d’arte di Alex, ed Emma Saba, 14enne di Buddusò ed ex attaccante dell’Atletico Uri con cui ha vinto il titolo regionale U17 (sotto la guida dell’ex Massimiliano Ribichesu) nella passata stagione, e che da settembre veste la maglia bianconera. L’Atletico Uri, allenato da Maria Grazia Spanu, detentrice del titolo regionale U15, è una delle tre rappresentanti sarde del torneo, assieme al Cagliari e alla COS.

Il prestigio

«Questo torneo darà visibilità al calcio femminile anche grazie alla partecipazione di squadre che fanno parte dell’élite del calcio come la Juventus, la Roma e il Cagliari», dice Pasquale Cossu, presidente della Sigma Calcio, che spiega com’è nata l’idea: «La mia mission è quella di aprire una finestra importante sul calcio femminile e grazie anche alla Figc regionale e al presidente Gianni Cadoni siamo riusciti ad organizzare questo torneo al “Tino Carta”, una struttura attrezzata e ideale per eventi di questo genere. In questo modo siamo riusciti anche a riempire gli alberghi e le strutture della zona, che è un altro obiettivo che ci siamo voluti prefiggere con questa iniziativa». In prospettiva c’è il progetto del calcio femminile anche per la sua società a condizione che «l’amministrazione ci possa consentire finalmente di poter utilizzare il campo di via Castiglione».

