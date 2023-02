Va in scena il carnevale condiviso  

Un minimo di sfilata alla fine ci sarà, con partenza da Selargius e arrivo a Quartucciu, lì dove di fatto il corteo di maschere colorate verrà ospitato nella tappa finale della manifestazione. Una soluzione tampone - a costo zero per Selargius - dopo l’annuncio fatto la scorsa settimana dalla Pro Loco che parlava di «decisione sofferta» a seguito dell’annullamento della trentunesima edizione del Carnevale selargino per mancanza di finanziamenti dai vertici di piazza Cellarium.

Lo scontro

Una decisione con tanto di polemiche. «Il Comune dice di non avere risorse, e l’associazione non può organizzare tutto da sola. A questo punto preferiamo non fare niente, almeno per quest’anno», aveva spiegato il presidente della Pro Loco selargina Gianni Frau. «Chiederò al sindaco e alla Giunta di rendere conto al Consiglio comunale di questi primi sette mesi di amministrazione, contraddistinti da grigiore culturale, e dalla mancata realizzazione di quanto promesso in campagna elettorale», aveva commentato il leader dell’opposizione Franco Camba, per poi aggiungere: «dovranno spiegare perché i problemi di bilancio li abbia solo il comune di Selargius, che sembra essere diventato il più disastrato dell'area metropolitana».

La soluzione

Ieri l’annuncio del Comune. «Siamo riusciti a salvare il Carnevale», le parole dell’assessora alle Politiche culturali e alla Pubblica istruzione di Selargius Oriana Bernardi. «Grazie alla disponibilità della collega di Quartucciu, Elisabetta Contini, con la quale mi sono confrontata, saremo ospiti degli eventi di Carnevale organizzati nel suo Comune. Un esempio di collaborazione costruttiva e fattiva tra istituzioni», sottolinea l’esponente della Giunta Concu, «che ci permetterà non solo di non rinunciare ai festeggiamenti, ma di vivere un Carnevale condiviso». Tutto senza spese per le casse comunali di piazza Cellarium. «Questi lunghi anni di pandemia ci hanno insegnato che insieme si può fare tutto», aggiunge Bernardi, che ammette: «Da soli non saremmo stati in grado, viste le contingenze, di organizzare un evento degno di tale nome».