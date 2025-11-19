Va in scena il Capodanno delle donne 

Ci sarà la musica, naturalmente. Con il clou di Giusy Ferreri per la notte di San Silvestro. Ma poi anche teatro, con uno spettacolo targato Lucidosottile, probabilmente il primo gennaio del 2026 in piazza San Giacomo, concerti jazz. E brindisi in tre piazze. Cagliari si prepara a festeggiare con una ricca offerta. Secondo indiscrezioni, oltre all’artista siciliana che lo scorso anno ha animato il capodanno a Nuoro saranno tanti gli artisti locali che per tre giorni, dal 30 dicembre all’1 gennaio, suoneranno, canteranno, faranno ballare i cagliaritani con un obiettivo: chiudere il 2025 in allegria e cominciare il nuovo anno all’insegna del divertimento.

Le proposte

Nessuna ufficialità per il momento. Per questa si aspetta la fine del lavoro della commissione (forse nel fine settimana, più probabile all’inizio di quella successiva) che deve valutare le offerte arrivate sul tavolo di Palazzo Bacaredda: delle sei iniziali, è rimasta solo quella della società guidata da Simone Ruscica, la Fite Group, che due anni fa ha organizzato il Capodanno con Marco Mengoni alla Fiera. Il cuore della festa sarà il Largo (ancora da decidere se, come lo scorso anno, il palco principale sarà in piazza Yenne o, come sperano molti, tornerà nel Largo, ora che via Roma è tornata di nuovo libera dopo due anni di lavori di riqualificazione) dove lo show di Giusy Ferreri sarà preceduto dall’esibizione di altre due artiste: oltre al nome di Mimì, ultima vincitrice di X Factor, circolano anche quelli della cagliaritana Luna Melis, di Clara (che con Fedez ha lanciato il singolo “Scelte stupide”) e della rapper Miss Keta, la rapper mascherata. Ma, insiste anche la Rappresentante di Lista.

Le piazze

Come l’anno scorso, anche stavolta il Capodanno si festeggerà su più piazze: non più quattro (non ci sarà piazza Garibaldi) ma tre (piazza Yenne-Largo, Bastione di Santa Croce, piazza San Giacomo), una formula ormai collaudata. Per la notte più lunga dell’anno, ogni piazza avrà una sua connotazione artistica e musicale: ecco perché, sempre secondo indiscrezioni, al Bastione di Santa Croce potrebbero tornare gli Smash Hits (musica dance dagli anni Settanta e Ottanta). Ma siccome la festa comincia un giorno prima e finisce quello dopo San Silvestro, in pista ci sarebbero anche i Sa Razza (da 35 anni la storia del rap sardo), il rapper cagliaritano Sgribaz (alias Lorenzo Calderone) che fa impazzire i giovani, e Luvi (Ludovica Massidda, bravissima cantautrice cagliaritana). Nomi che rappresentano il segno tangibile che, anche quest’anno, chi organizza il capodanno ha anche un altro obiettivo: far divertire i cagliaritani, sì, ma anche valorizzare gruppi locali (emergenti e non). ( ma. mad. )

