Va in scena alla Fiera la Tattoo Convention 

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del tatuaggio. Tre giorni di festa in cui ci sarà spazio anche per musica, artisti, street food e performance.

La Fiera internazionale si prepara ad ospitare la Tattoo Convention 2023, che torna in città dopo tre anni di assenza. Una kermesse che si svolgerà dal 15 al 17 settembre, in uno spazio di oltre 5000 metri quadri in cui, l’arte del tatuaggio sarà al centro dell’evento più atteso in Sardegna dagli appassionati ed i profani.

«Tutto questo in una cornice fatta di spettacolo, grandi musicisti, artisti, street food, performance», promettono gli organizzatori che annunciano anche una novità: «Dopo 12 edizioni, cagliari tattoo convention si unisce al team di “Oltre Consulting” e “Tra le Nuvole” già produttori di grandi eventi come Poetto fest, Degustibus festival, Tronika, Poetto on air». con «l’obiettivo comune di creare uno spazio convention all’altezza dei grandi appuntamenti europei».

Insomma, un’edizione in grande stile che avrà anche tantissimi ospiti di eccezione. Sono infatti annunciati in Fiera 150 tra i migliori tatuatori nazionali e internazionali e circa 80 espositori.

Tra gli ospiti musicali che si alterneranno sul palco della manifestazione tanti nomi noti ai giovani e giovanissimi quali Noyz Narcos, I Punkreas, Love Gang, Franco 126, Ketama 126, Pretty Solero, Ugo Borghetti, Asp 126, Drone 126 e Riae.

Per maggiori informazioni sul programma e i biglietti si può visitare il sito cagliaritattooconvention.it.

