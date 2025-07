Va in pensione la prof contro il bullismo 

Il mondo in un’aula di scuola, ciascun alunno come un fiore meraviglioso da coltivare. E sulla lavagna sempre due parole, la gentilezza ed il rispetto. A fine anno scolastico Loredana Musio – 67 anni, 40 di insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, o come si diceva una volta media – si è lasciata alle spalle per l’ultima volta il suo mondo. Nell’Istituto Comprensivo Gramsci Rodari di Sestu, ha trascorso un ventennio, organizzando tantissime attività contro il bullismo e per la legalità.

Il saluto

«Vado in pensione», dice, sorriso dolce, occhi pieni di tante emozioni. E da raccontare ha tanto: «L’insegnamento l’ho sognato da bambina, per me è una missione», racconta. I primi passi sono in giro per la Sardegna, tra Muravera, Villaputzu, San Vito, Guamaggiore. Poi il trasferimento nella sua Sestu: «Insegnavo Lettere ma a certi valori mi sono appassionata da subito. Finita la lezione si parlava di tutto con i ragazzi. E rispondevo alle loro domande senza problemi, ma insegnando loro a non giudicare chi è diverso da noi». Ma come si ottiene l’attenzione? «Prima di tutto col dialogo. Ho cercato di capire le loro esigenze, ma anche di essere autorevole. Ma più di tutto mi attraeva il rapporto con gli altri e dare qualcosa di me. Perché gli studenti non sono vasi da riempire».

L’impegno

Ai suoi alunni ha fatto scrivere poesie contro la violenza di genere, il bullismo, per la legalità, ha organizzato iniziative in collaborazione con la Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) di Sestu, e da sola. «Le ragazze sono spesso le più pronte ad esprimere i sentimenti. Ma tutti contribuivano, anche in gruppo». E le soddisfazioni sono state tante, come il primo premio nella sezione Poesia del concorso Emanuela Loi, andato alla prima F. Ma con gli alunni più pestiferi? «Prima di tutto con la collaborazione con i genitori, che c’era quasi sempre. E incoraggiando lo studente per ogni piccolo passo. Ma io ho voluto bene a tutti, come una mamma ama tutti i figli». Qualche sfuriata? La prof Musio fa cenno di no ma aggiunge subito: «Mi fa arrabbiare quando qualcuno prende in giro il compagno più fragile, quando non rispetta le regole. Note, ne ho messe. Ma non bisogna esagerare». Al passato non guarda con rimpianto: «Una volta la scuola quasi escludeva i ragazzi difficili o con problemi. Oggi non bisogna abbandonare la lezione tradizionale, ma è giusto usare anche la tecnologia e far scrivere i ragazzi a mano, in corsivo. E usare, metaforicamente, il bastone e la carota».

La commozione

L’ultimo giorno di scuola? «È stato un momento commovente, ci siamo abbracciati, e l’ho detto ai ragazzi: mi avete reso felice, ogni giorno». E loro hanno ricambiato con una lettera: «Ci ha insegnato a non giudicare, a non condannare nessuno, ci mancheranno le sue lezioni, le videolezioni, le ricreazioni, ci mancherà gridare “brusio non Musio” ma ci mancherà più di tutto lei. Speriamo d’incontrarla, le vogliamo bene».

E ora? «Voglio esserci ancora per la gente, farò volontariato. E ai miei alunni auguro di esaudire tutti i loro desideri».

