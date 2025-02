Va in pensione il dottore amico di tutti 

Tra pochi giorni appenderà lo stetoscopio al chiodo. Ma se il camice bianco si può togliere, l’attitudine ad esserci per gli altri lui la porterà sempre incisa sulla pelle.

Il dottor Antonio Lo Cascio, 69 anni da compiere, e da una vita medico a Sestu sarà in pensione dal primo marzo. «Pensavo di avere 1.500 pazienti, ma ho capito presto di avere 1500 amici». In questi giorni il suo piccolo studio strabocca di affetto tra tanti che vengono a portare un abbraccio o un saluto: «Ha seguito me, mia nonna, mia figlia, non potevamo trovare dottore migliore», commenta Ramona Mereu. «Ci conosciamo da vent’anni, un medico attento ai minimi dettagli, gentile dietro a un’apparenza silenziosa», dice Paolo Spiga.

La preoccupazione

E c’è pure un po’ di preoccupazione: «Tutti gli altri medici sono al completo, senza il dottor Lo Cascio dove andremo?» è il timore dei pazienti. Il dottore intanto sa di aver realizzato il sogno di una vita: «Il medico volevo farlo fin da bambino. Non c’è un motivo, è la voglia di aiutare la gente. Secondo me è innata in tutti noi, e questa professione la fa solo crescere». Un ottimismo genuino che non vedrebbe il bicchiere mezzo pieno ma stracolmo, abbinato ad altissime dosi di umiltà. «Ho appeso il numero di telefono sul muro dello studio. E se chiamano la notte rispondo. Però devo dire che mi hanno cercato solo per vere necessità». Un segreto? «Ascoltare, e dare al paziente i suoi tempi. Così si instaura un rapporto, la cosa più importante».

Vite salvate

Le vite salvate ci sono, ma anche qui la modestia vince: «Credo che per noi sia normale. A volte capita di decidere in pochi secondi. Se va bene, sei felice. Ma alla malattia non ci si abitua mai». Tra i momenti più importanti «la campagna per le vaccinazioni contro il Covid, insieme ad altri ottimi colleghi».

«Ho sentito il dottor Lo Cascio e l'ho ringraziato per la dedizione e il prezioso lavoro al servizio della nostra comunità», sostiene la sindaca Paola Secci, «apprezzo la sua disponibilità, la passione per il suo lavoro, le qualità professionali e umane. Da ricordare anche come insieme ad altri colleghi ha dato un aiuto inestimabile nel gestire l’emergenza Covid. Gli auguro di godersi il meritato riposo».

Nato in Sicilia a Tusa, ha vissuto a Palermo: «Sono venuto qui in vacanza e mi sono innamorato». Ora, «mi dedicherò più alla famiglia». Intanto anche alla Asl si prende in considerazione la possibilità di nominare un nuovo medico. Ma quei 1.500 pazienti, come un piccolo paese, avranno sempre un amico.

RIPRODUZIONE RISERVATA