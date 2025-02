Va in pensione il cardiologo dei bimbi «Serve più umanità» 

Nel suo ultimo giorno di lavoro, venerdì, i colleghi gli hanno organizzato una festa. Erano in tanti in una delle stanze colorate della Cardiologia pediatrica del Brotzu, molti piangevano.

Soprattutto quando è stato mostrato un video, anche quello un omaggio di chi ha lavorato con lui, che riassume la sua prestigiosa carriera. Lo si vede in sala operatoria nel suo reparto, o con un bimbo in braccio durante una delle sue missioni, da volontario nella striscia di Gaza, in Kosovo, in Myanmar, in Camerun o in Romania.

Medico rassicurante

In ogni foto Roberto Tumbarello ha sempre quell’espressione che ogni malato vorrebbe trovare in un medico: rassicurante. Del resto si può avere un curriculum lungo così, pieno di successi, pubblicazioni scientifiche (lui ne ha 63) e riconoscimenti internazionali ma se non si è empatici e umani non si costruiscono relazioni profonde e alla propria festa non c’è tutta quella gente che si commuove.

Missione umanità

«Vede, in un ospedale si possono avere le tecnologie migliori ma se mancano la sensibilità, l’umanità, se non si comunica in modo chiaro con i pazienti è tutto inutile», dice. Glielo hanno insegnato in Canada dove ha lavorato per due anni e mezzo tra il ‘94 e il ‘96. «Quando andai all’ordine dei medici di Toronto a ritirare l’abilitazione a esercitare la professione mi diedero un manuale: si intitolava “Come dare brutte notizie al paziente senza devastarlo”. C’era dentro tutta la loro filosofia e quell’insegnamento non mi ha mai lasciato e ho sempre cercato di trasmetterlo ai colleghi, con le parole e soprattutto con l’esempio».

Tumbarello, 67 anni, da ieri è in pensione, anche se per un anno farà da consulente – «a titolo gratuito», chiarisce – ai colleghi del reparto che ha diretto. Al Brotzu ha lavorato dal 1988 al 31 gennaio 2025, con il breve intervallo canadese. Ci è arrivato da pediatra, poi, mentre lavorava, ha preso altre due specializzazioni in cardiologia e radiologia. Ha percorso tutti i gradini - assistente, aiuto, primario – ha fondato e diretto il reparto di Cardiologia pediatrica, ha al suo attivo oltre cinquemila cateterismi cardiaci, oltre la metà dei quali interventistici. Nel frattempo, dal 2012, ha fatto decine di missioni all’estero per curare i più piccoli: a Gerusalemme, Ramallah e Kan Yunis con la Palestine children’s relief fund, a Yangon con la Fondazione Aiutare i bambini, in Romania e Kosovo con la Gift of life, in Camerun con la fondazione Una voce per Padre Pio.

Cardiologo dei bambini

«Ho avuto la fortuna di fare il lavoro che desideravo, il cardiologo dei bambini, e ciò mi ha portato a ragionare sempre in termini umanistici. Ho sempre cercato di trasmettere l’amore per il prossimo, che è alla base della convivenza civile, di capire le situazioni personali, di parlare con tutti nel modo più profondo, di sostenere le famiglie al di là degli aspetti prettamente medici, per questo oggi mi resta una sensazione piacevole, di grande affetto. Ne ho avuto la riprova in questi ultimi giorni, con manifestazioni di grande stima da parte di pazienti e colleghi. Ed è stato bello, tra le tante cose, incontrare dopo tanto tempo uno dei primi bambini che ho operato: era con la sua famiglia e i suoi figli, erano felici».

Il rammarico – evidenzia – è vedere questa sensibilità in pochi colleghi. «Non viene insegnata, è un aspetto a cui non viene data sufficiente importanza. Oggi il consenso informato è, spesso, un consenso “firmato”, ai pazienti si chiede una firma e non si spiega quasi nulla. Tanti medici dicono: non abbiamo tempo. Si fanno decine di corsi per proteggersi dalle denunce ma non si insegna come comunicare con i malati. Così viene meno l’alleanza terapeutica».

La crisi della sanità

Tumbarello lascia il suo ospedale in un momento di grave crisi della sanità. «Il numero chiuso ha creato tanti problemi perché ha limitato l’accesso alla professione ed ha privilegiato, nella selezione, la conoscenza della data di nascita di Ungaretti rispetto alla sana competizione. Ai miei tempi avevamo “fame”, volevamo diventare medici a tutti costi e questo ci spingeva a dare il meglio. Ci misuravamo con cento colleghi, e questa sì che era una vera selezione, ora ai bandi rispondono in tre. Anche la cardiologia pediatrica per funzionare ha bisogno di tante figure di supporto e se mancano tutto si fa più difficile».

«Un grande rammarico è stata la mancanza di un reparto di Terapia intensiva pediatrica, una grave pecca in fatto di programmazione sanitaria. Perché non è mai stata fatta? In parte perché il problema è stato sottovalutato dalla classe politica, dall’altra perché non c’è stata una programmazione efficace. E quando c’è stata non si è mai controllato che venisse applicata. Il nostro problema è che spesso non si pensa al bene comune ma a interessi personali o territoriali e non si fa gioco di squadra».

Il suo futuro immediato è il riposo. «Cercherò di stare con la mia famiglia, a cui ho chiesto molto e che mi ha sempre supportato. Poi si vedrà».

